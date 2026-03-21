Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ θα συγκαλέσει την επόμενη εβδομάδα έκτακτη συνάντηση με ανώτερους υπουργούς και τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας Άντριου Μπέιλι, προκειμένου να συζητήσουν σχέδια για την ενίσχυση των νοικοκυριών ενόψει της ραγδαίας αύξησης του κόστους διαβίωσης που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Times.

Ένας εκπρόσωπος του γραφείου του Στάρμερ και ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας της Αγγλίας αρνήθηκαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

Ο Starmer βρίσκεται υπό πίεση να βοηθήσει τους καταναλωτές του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν οδήγησε σε αύξηση του κόστους της βενζίνης, της ενέργειας και των στεγαστικών δανείων.

Τη Δευτέρα, υποσχέθηκε να στηρίξει τους «εργαζόμενους» που αντιμετωπίζουν πιέσεις στο κόστος διαβίωσης, οι οποίες επιδεινώθηκαν από τη σύγκρουση.

Ως αρχή, η κυβέρνηση δήλωσε ότι θα διαθέσει ένα πακέτο 53 εκατομμυρίων λιρών (70 εκατομμύρια δολάρια) για να βοηθήσει τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο κόστος του πετρελαίου θέρμανσης.

