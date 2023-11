Η έκρηξη που σημειώθηκε την Τετάρτη στη γέφυρα Rainbow Bridge που συνδέει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά στους καταρράκτες του Νιαγάρα την Τετάρτη προκλήθηκε πιθανότατα από απερίσκεπτο οδηγό, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, όπως δήλωσαν στο Reuters πηγές με γνώση του θέματος. Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη στο αυτοκίνητο σκοτώθηκαν οι δύο επιβαίνοντες, ενώ ένας συνοριοφύλακας τραυματίστηκε

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός στο FBI, το οποίο ερευνούσε την υπόθεση ως ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια.

Στο όχημα υπήρχαν εκρηκτικά εκείνη τη στιγμή και δύο άνθρωποι που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο είναι νεκροί, δήλωσαν οι πηγές στο Fox News, ενώ ένας συνοριοφύλακας τραυματίστηκε συνέπεια της έκρηξης. Πρόκειται για έναν 27χρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Niagara Falls Memorial Hospital με ελαφρά τραύματα. Η κατάστασή του δεν είναι σοβαρή.

Κατά την ίδια πηγή, το όχημα κατευθυνόταν από τις ΗΠΑ προς τον Καναδά και επιχείρησε να εισβάλει στο χώρο του κτιρίου της συνοριοφυλακής, όπως ανέφεραν οι πηγές.

Όλες οι γέφυρες έχουν κλείσει στην περιοχή και όλα τα κυβερνητικά κτίρια έχουν εκκενωθεί.

Τα διεθνή σημεία διέλευσης των συνόρων μεταξύ του Καναδά και της Δυτικής Νέας Υόρκης είναι κλειστά μετά το αναφερόμενο περιστατικό, από το οποίο τραυματίστηκε επίσης τουλάχιστον ένα άτομο, ένας 27χρονος άνδρας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Niagara Falls Memorial Hospital με ελαφρά τραύματα, όπως πόνος στην πλάτη και ελαφρά κοψίματα. Η κατάστασή του δεν είναι σοβαρή.

Ένας εκπρόσωπος του δημάρχου της περιοχής είπε ότι η Ρέινμποου Μπριτζ θα παραμείνει κλειστή η γέφυρα Ρέινμποου στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, που συνδέει τις ΗΠΑ με τον Καναδά, μέχρι νεωτέρας και ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση. Σύμφωνα με το FBI, ερευνάται μια πιθανή έκρηξη στη γέφυρα.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθυ Χότσουλ, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

Ο Ρον Ριένας, Γενικός Διευθυντής της δημόσιας αρχής γεφυρών Buffalo and Fort Erie, δήλωσε στο ABC News ότι και οι τέσσερις γέφυρες Καναδά-ΗΠΑ πάνω από τον ποταμό Νιαγάρα έχουν κλείσει από λόγους προσοχής, ενώ η έρευνα για τη γέφυρα Rainbow συνεχίζεται.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν καπνό και ζημιές στον σταθμό ελέγχου από τον οποίο περνούν οι οδηγοί όταν εισέρχονται στις ΗΠΑ, τουλάχιστον ένα όχημα της πυροσβεστικής και πολλά περιπολικά. Το τοπικό κανάλι WKBW TV μετέδωσε ότι είναι πιθανόν να συνέβη κάποια έκρηξη.

Άλλο τοπικό κανάλι, το WIVB, μετέδωσε ότι έχουν κλείσει και οι τέσσερις συνοριακές διαβάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά στη δυτική Νέα Υόρκη, αλλά το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή.

Τριντό: Εξετάζουμε πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των συνόρων

«Ο Καναδάς εξετάζει πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των συνοριακών διαβάσεων σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό.

Μιλώντας στο κοινοβούλιο του Καναδά, ο Τριντό δήλωσε ότι τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε "όλα" τα σημεία εισόδου του Καναδά.

Μέχρι στιγμής, τέσσερα περάσματα - όλα στην περιοχή του Μπάφαλο - παραμένουν κλειστά.

Ο Τρουντό δήλωσε ότι «η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση και να παρέχει ενημέρωση».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης του Καναδά Ντομινίκ Λεμπλάνκ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του λαμβάνει «εξαιρετικά σοβαρά υπόψη την έκρηξη οχήματος στη συνοριακή διάβαση Rainbow Bridge και λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις από τις αμερικανικές αρχές, τη Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία και τις υπηρεσίες συνοριακών υπηρεσιών».

