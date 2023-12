Νεκρός χρηματιστής της Χαμάς - Εκρηκτικός μηχανισμός και όπλα της σε κλινική υγείας στη Γάζα

Νεκρός είναι από ισραηλινά πυρά ένας εκ των βασικών οικονομικών συμβούλων της Χαμάς, την ίδια στιγμή, οι IDF ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν ισχυρό εκρηκτικό μηχανισμό και όπλα, κρυμμένα, σε κλινική υγείας.

Ο Σουμπχί Φερβάνα, ένας εκ των βασικών οικονομικών συμβούλων της Χαμάς, συμμετείχε στη μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων στη στρατιωτική πτέρυγα της οργάνωσης. Οι IDF τον σκότωσαν στη Ράφα, στη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής. Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασαν οι IDF, ο Φερβάνα διέθετε μαζί με τον αδερφό του μια επιχείρηση ανταλλαγής χρημάτων με την ονομασία «Hamasat», μέσω της οποίας μετέφεραν τα χρήματα στην οργάνωση.

🔴ELIMINATED: Subhi Ferwana.



Alongside his brother, he funneled tens of millions through his company 'Hamsat' to fund Hamas' military forces, terrorists' salaries and war activities.



The IDF, ISA and other security forces will continue their efforts to dismantle Hamas’ funding… pic.twitter.com/t8KrSAAjV2