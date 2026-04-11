Εκλογές στο Περού: Η Κέικο Φουχιμόρι ποντάρει στις απελάσεις μεταναστών και στο άνοιγμα προς τις ΗΠΑ

Η υποψήφια που θεωρείται επικρατέστερη ενόψει των προεδρικών εκλογών στο Περού, η Κέικο Φουχιμόρι, υποσχέθηκε την Παρασκευή εκστρατεία απελάσεων παράτυπων μεταναστών, προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων και εξάπλωση του συντηρητικού κύματος που σαρώνει την περιοχή της Λατινικής Αμερικής, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ενόψει της ψηφοφορίας που διεξάγεται αύριο Κυριακή.

Η υποψήφια της δεξιάς μιλά περί «αποκατάστασης του νόμου και της τάξης» μέσα στις πρώτες 100 ημέρες αν αναλάβει την εξουσία στο κράτος των Άνδεων, που σπαράσσεται από την εγκληματικότητα, ενώ υπογράμμισε την εγγύτητά της με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ και τους πολιτικούς της δεξιάς που κυβερνούν χώρες της περιοχής — την Αργεντινή, τη Χιλή, τον Ισημερινό, τη Βολιβία...

Η Κέικο Φουχιμόρι, τέταρτη φορά υποψήφια για την προεδρία, φέρεται ενόψει των αυριανών εκλογών να είναι το φαβορί ανάμεσα στους 35 υποψήφιους (ρεκόρ), προσελκύει σχεδόν 15% των προθέσεων ψήφου, κατά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Με φόντο την εντεινόμενη αντιπαλότητα των ΗΠΑ και της Κίνας και τον ανταγωνισμό τους στη Λατινική Αμερική, η Κέικο Φουχιμόρι υπόσχεται να ενισχύσει τους δεσμούς με την Ουάσιγκτον.

«Ο ρόλος μας, εάν εκλεγώ πρόεδρος, θα είναι να ενθαρρύνω τις ΗΠΑ να εμπλακούν ξανά πιο ενεργά» στην περουβιανή οικονομία, είπε, συμπληρώνοντας ότι θέλει επίσης «να καλέσει την Ευρώπη να τολμήσει να περάσει ξανά τον Ατλαντικό και να έρθει στο Περού».

Η χώρα των Άνδεων κατατάσσεται δεύτερη ως προς τις κινεζικές επενδύσεις στη Λατινική Αμερική, πίσω μόνο από τη Βραζιλία, με το ποσό να φθάνει τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ του 2005 και του 2025, σύμφωνα με το China Global Investment Tracker.

Η Λατινική Αμερική βρίσκεται σε πορεία ευθυγράμμισης «με ρεύμα που δίνει προτεραιότητα στην ελευθερία, στις επενδύσεις και στην αποκατάσταση του ελέγχου και της ασφάλειας», είπε η υποψήφια για την ανάδειξη στην εξουσία ηγετών της δεξιάς και της άκρας δεξιάς σε κράτη της περιοχής — του Χαβιέρ Μιλέι στην Αργεντινή, του Χοσέ Αντόνιο Καστ στη Χιλή, του Ροδρίγο Πας στη Βολιβία, του Ντανιέλ Νομπόα στον Ισημερινό.

Δεν μένει πλέον να επιβεβαιωθεί η τάση παρά «στην Κολομβία και στο Περού», σημείωσε λέγοντας πως ελπίζει ότι θα γίνει πρόεδρος και θα εγγράψει και τη δική της χώρα στο πλαίσιο αυτής της δυναμικής.

Η δέσμευση της Φουχιμόρι για «επαναφορά της τάξης»

Η κόρη του εξαιρετικά αυταρχικού άλλοτε προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000) επικέντρωσε την εκστρατεία της στην υπόσχεση να πατάξει την εγκληματικότητα –πρόκειται για το ζήτημα που ανησυχεί περισσότερο τους πολίτες του Περού–, την οποία συνδέει, χωρίς να παρουσιάζει τεκμήρια, με την παράτυπη μετανάστευση.

«Θα απελαύνουμε τους αλλοδαπούς που βρίσκονται στη χώρα παράτυπα», επέμεινε, υποσχόμενη ακόμη να στείλει τον στρατό στις φυλακές και να αναμορφώσει εκ θεμελίων το δικαστικό σύστημα.

«Δεσμεύομαι να αποκαταστήσω την τάξη του Περού και ζητήσουμε από το Κογκρέσο την εξουσία να στείλουμε τις ένοπλες δυνάμεις να ελέγχουν τις φυλακές», είπε.

Για το μεταναστευτικό ζήτημα συνηγόρησε υπέρ της δημιουργίας «ανθρωπιστικού διαδρόμου» ώστε να επιστρέψουν παράτυποι μετανάστες ιδίως από τη Βενεζουέλα.

Υποσχέθηκε προεκλογικά πολύ πιο αυστηρούς ελέγχους στα σύνορα και να επαναφέρει για το πρόβλημα αυτό τον θεσμό των «δικαστών χωρίς πρόσωπα», που χρησιμοποιούσε ο πατέρας της — πρακτική εξαιρετικά αμφιλεγόμενη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας της δεν δίσταζε να αναφέρεται στη μνήμη του. Παρά την καταδίκη του να εκτίσει 25 χρόνια κάθειρξης για διαφθορά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ο Αλμπέρτο Φουχιμόρι, που πέθανε το 2024, συνεχίζει να υμνείται από μερίδα του πληθυσμού, ιδίως για την επικράτηση του κράτους στον εμφύλιο με την οργάνωση μαοϊστών Φωτεινό Μονοπάτι και τον τερματισμό του υπερπληθωρισμού.

Κατά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, την Κέικο Φουχιμόρι ακολουθούν σε μάλλον μικρή απόσταση ο χιουμορίστας με ριζοσπαστική ρητορική Κάρλος Άλβαρες, ο υπερσυντηρητικός Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα, ο κεντρώος Ρικάρδο Μπελμόντ και ο υποψήφιος της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες.

Το κράτος των Άνδεων παραμένει βυθισμένο σε πολιτική κρίση και αστάθεια την τελευταία δεκαετία: γνώρισε οκτώ προέδρους σε δέκα χρόνια, ανάμεσά τους τέσσερις που καθαιρέθηκαν από το Κογκρέσο κι άλλους δυο που εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση.

Οι περουβιανοί ψηφοφόροι καλούνται επίσης αύριο να αναδείξουν την εθνική αντιπροσωπεία τους μετά την αποκατάσταση – για πρώτη φορά από τα χρόνια του 1980– συστήματος δυο νομοθετικών σωμάτων, Βουλής και Γερουσίας.