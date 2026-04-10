Εκλογές στην Ουγγαρία: Αυτοδυναμία στο αντιπολιτευόμενο Tisza δίνουν οι δημοσκοπήσεις

Η Medián, που θεωρείται σήμερα μία από τις πιο ακριβείς εταιρείες δημοσκοπήσεων στην Ουγγαρία, προβλέπει πλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο για το κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza.

Οι περισσότερες άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων εκτιμούν ότι το κόμμα αυτό έχει μικρότερο προβάδισμα, ενώ λίγες δείχνουν το κυβερνών κόμμα Fidesz να προηγείται οριακά.

Οι κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, που θα διεξαχθούν την προσεχή Κυριακή, διαμορφώνονται ως η μεγαλύτερη πρόκληση για τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν κατά τη διάρκεια των 16 ετών που βρίσκεται στην ηγεσία της κυβέρνησης.

Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων συνεχίζουν να παρουσιάζουν σημαντικά διαφορετικά αποτελέσματα, με τις γενικές τάσεις να ευνοούν με την πάροδο του χρόνου το κόμμα της αντιπολίτευσης Tisza.

Μια έρευνα της Medián δείχνει ότι η υποστήριξη για το Tisza, με ηγέτη τον πρώην μέλος του κόμματος Fidesz και ευρωβουλευτή Πέτερ Μαγιάρ, ανέρχεται στο 58%.

Η ίδια δημοσκόπηση έδειξε ότι η υποστήριξη για το Fidesz βρίσκεται στο 33%, μια πολύ μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο σε σύγκριση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις της ίδιας εταιρείας.

Άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων, όπως το Ινστιτούτο Publicus, η Závecz Research, το Κέντρο Ερευνών 21, το Ινστιτούτο Republikon, το Ινστιτούτο IDEA και το Ινστιτούτο Iránytű, δείχνουν όλες το Tisza να προηγείται του Fidesz με μικρότερα αλλά ακόμα σημαντικά ποσοστά.

Αρκετές εταιρείες δημοσκοπήσεων της Ουγγαρίας διαπίστωσαν ότι μια σειρά κυβερνητικών σκανδάλων που ήρθαν στο φως κατά την προεκλογική περίοδο έπληξαν αρνητικά το κυβερνών κόμμα Fidesz του Όρμπαν.