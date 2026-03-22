Έκκληση Μακρόν να μην συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στο «Χ» αναφέρει ότι μίλησε με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και εξέφρασε τη δέσμευσή του να συμβάλει στην αντιαεροπορική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας, τη στιγμή που η χώρα δέχεται επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones ιρανικής προέλευσης.

Επίσης, αναφέρθηκε στον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, συστήνοντας σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συμφωνήσουν σε ένα μορατόριουμ για τις ενεργειακές και πολιτικές υποδομές και να αποκατασταθεί η ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

«Η ώρα απαιτεί υπευθυνότητα και αυτοσυγκράτηση, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την επανέναρξη του διαλόγου, ο οποίος είναι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη και την ασφάλεια για όλους. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η G7 και το Συμβούλιο Συνεργασίας των Αραβικών Κρατών του Κόλπου πρέπει να ενισχύσουν τον συντονισμό τους. Η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση από κοινού», κατέληξε ο Γάλλος πρόεδρος.