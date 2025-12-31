Σε ομιλία του προς τους Βούλγαρους πολίτες, λίγες ώρες πριν από την έλευση του 2026 και την προγραμματισμένη επίσημη υιοθέτηση του ευρώ στη Βουλγαρία, ο διοικητής της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας, Ντιμίταρ Ράντεφ δήλωσε ότι «το ευρώ δεν είναι απλά μια οικονομική λύση, ούτε απλά ένα νόμισμα, είναι ένα σημάδι ένταξης: ότι η θέση σου δεν είναι στην περιφέρεια, αλλά σε έναν χώρο κοινών κανόνων, εμπιστοσύνης και ευθύνης».

Είναι επίσης «ένα σημάδι ότι η προσπάθεια που έχεις καταβάλει έχει αναγνωριστεί και γίνει δεκτή».

«Το βουλγαρικό λεβ ήταν πάντα κάτι περισσότερο από χρήματα. Το όνομά του προέρχεται από το λιοντάρι --ένα σύμβολο που συνοδεύει το βουλγαρικό κράτος εδώ και αιώνες», υπενθύμισε ο Ράντεφ.

«Το λεβ παραμένει ένα μέρος της ιστορίας μας και της μνήμης γενεών Βουλγάρων. Κανείς δεν το αφαιρεί. Απλά παίρνει τη θέση του στην ιστορία της χώρας μας, δίπλα στα μάρκα, τα φράγκα και τις λίρες άλλων ευρωπαϊκών λαών».

Όπως δήλωσε ο Ράντεφ, το ευρώ δεν διακόπτει αυτή την ιστορία, αλλά τη συνεχίζει. «Τα βουλγαρικά γράμματα, οι εικόνες του Ιππέα της Μάνταρα, του Αγίου Ιωάννη της Ρίλα και του Παϊσίου του Χιλανδρινού στο ευρωπαϊκό νόμισμα δηλώνουν ξεκάθαρα: δεν εγκαταλείπουμε τον εαυτό μας. Δηλώνουμε ποιοι είμαστε», τόνισε ο διοικητής της BNB.

Η επιγραφή «Ο Θεός να προστατεύει τη Βουλγαρία» στα νεότερα ευρωπαϊκά νομίσματα μιλά από μόνη της, επισήμανε, τονίζοντας ότι η Βουλγαρία είναι η Ευρώπη και η Ευρώπη είναι η Βουλγαρία.