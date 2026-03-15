Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία: Ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ προηγείται στη Χάβρη

Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Εντουάρ Φιλίπ, κατέλαβε την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών της Κυριακής στη βόρεια πόλη Χάβρη, σημειώνοντας καλύτερη από την αναμενόμενη επίδοση που ενισχύει τις ελπίδες του για υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Η Χάβρη ήταν μία από τις πρώτες γαλλικές πόλεις που ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα των exit polls στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής, στις οποίες οι ψηφοφόροι θα εκλέξουν τους ηγέτες περίπου 35.000 πόλεων και κωμοπόλεων σε όλη τη Γαλλία.

Η ψηφοφορία αποτελεί δοκιμασία για τη δύναμη της ακροδεξιάς και την ανθεκτικότητα των κυρίαρχων κομμάτων εν όψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Ο Φιλίπ, ο οποίος υπηρέτησε ως πρωθυπουργός του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν μέχρι το 2020, κέρδισε το 43,76% των ψήφων στο Λε Χαβρ, σύμφωνα με exit poll της Elabe, ενώ ο κομμουνιστής υποψήφιος Ζαν Πολ Λεκόκ έλαβε το 33,35%. Ο Φρανκ Κέλερ, του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συμμαχία, έλαβε πάνω από 15%, όπως έδειξε το exit poll.

Οι τρεις θα αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο την επόμενη Κυριακή, αλλά ο Φιλίπ ξεπέρασε τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων πριν από την ψηφοφορία, ενισχύοντας τις ελπίδες του να ανακτήσει το βόρειο προπύργιό του. Ο Φιλίπ θεωρείται ένας από τους λίγους κεντρώους υποψηφίους που είναι σε θέση να νικήσουν το ακροδεξιό Εθνικό Συνασπισμό (RN) το 2027, και έχει δηλώσει ότι δεν θα κατέβαινε στις εκλογές του επόμενου έτους αν δεν εξασφάλιζε την επανεκλογή του στη Χάβρη.

Σε δηλώσεις του μετά τα exit polls, ο Φιλίπ κάλεσε τους αντιπάλους του να τον υποστηρίξουν για να κρατήσουν μακριά από την εξουσία τους Κομμουνιστές. «Οι εκλογές δεν είναι δημοσκοπήσεις. Σε μια δημοκρατία, οι ψηφοφόροι είναι αυτοί που αποφασίζουν», είπε.