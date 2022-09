Διαρροή στους Nord Stream: Δολιοφθορά «βλέπει» η ΕΕ

Σε δολιοφθορά αποδίδει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τις διαρροές στους αγωγούς Nord προειδοποιώντας πως θα υπάρξει «η ισχυρότερη πιθανή απάντηση» σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση ενεργές ενεργειακές υποδομές στην ΕΕ.

«Μίλησα με την (πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε) Φρεντέρικσεν για την ενέργεια δολιοφθοράς στον Nord Stream» έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Twitter, συμπληρώνοντας ότι αποτελεί προτεραιότητα η διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να «χυθεί φως στις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια της διαρροής».

Spoke to @Statsmin Frederiksen on the sabotage action #Nordstream . Paramount to now investigate the incidents, get full clarity on events & why. Any deliberate disruption of active European energy infrastructure is unacceptable & will lead to the strongest possible response.

Στο μεταξύ πληθαίνουν ολοένα οι φωνές ότι η μεγάλη διαρροή από τους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2 κοντά στο νησί Μπόρνχολμ, στη Βαλτική, οφείλεται σε «σκόπιμες ενέργειες» και όχι σε «ατύχημα».

Μάλιστα τις τελευταίες ώρες, το περιοδικό Spiegel μετέδωσε ότι η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών CIA είχε προειδοποίησε εδώ και εβδομάδες τη Γερμανία για πιθανές επιθέσεις στους αγωγούς φυσικού αερίου που περνούν από τη Βαλτική, υποστηρίζει το γερμανικό περιοδικό.

Η γερμανική κυβέρνηση ενημερώθηκε από τη CIA το καλοκαίρι, γράφει το περιοδικό το οποίο δεν κατονομάζει τις πηγές του. Το Βερολίνο, σημειώνεται στο δημοσίευμα, υποθέτει ότι οι διαρροές στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 οφείλονται σε «στοχευμένη επίθεση».

Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές, πρόσθεσε το Spiegel.

Δανία: "Σκόπιμη ενέργεια"

«Είναι πλέον ξεκάθαρη η εκτίμηση των αρχών ότι επρόκειτο για σκόπιμες ενέργειες. Δεν ήταν ατύχημα», είπε στους δημοσιογράφους η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν. «Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτήν την πράξη», πρόσθεσε.

Η Σουηδία έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για «δολιοφθορά» στους αγωγούς οι οποίοι δεν λειτουργούσαν, όμως ήταν γεμάτοι με αέριο.

Το υπουργείο Ενέργειας και Κλίματος της Δανίας υπολογίζει ότι η διαρροή από τους αγωγούς θα συνεχιστεί για «τουλάχιστον μία εβδομάδα», μέχρι να εξαντληθεί το αέριο που διαρρέει από τους υποθαλάσσιους σωλήνες.

Ουκρανία: Τρομοκρατική ενέργεια της Ρωσίας

Οι ανεξήγητες διαρροές που ανακαλύφθηκαν στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα είναι το αποτέλεσμα "τρομοκρατικής επίθεσης σχεδιασμένης" από τη Μόσχα, δήλωσε σήμερα το Κίεβο, χωρίς να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία.

"Η μεγάλης κλίμακας διαρροή φυσικού αερίου στον Nord Stream 1 δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια τρομοκρατική επίθεση σχεδιασμένη από τη Ρωσία και μια πράξη επίθεσης εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης", έγραψε στο Twitter ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαΐλο Ποντολιάκ.

"Gas leak" from NS-1 is nothing more that a terrorist attack planned by Russia and an act of aggression towards EU. 🇷🇺 wants to destabilize economic situation in Europe and cause pre-winter panic. The best response and security investment — tanks for 🇺🇦. Especially German ones…