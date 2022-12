Πολικό ψύχος στις ΗΠΑ

Τις πιο ακραίες καιρικές συνθήκες του αιώνα βιώνουν εκατομμύρια Αμερικανοί, με τους νεκρούς να ανέρχονται στους 60 και χιλιάδες νοικοκυριά να μην έχουν ρεύμα. Εντείνονται οι φόβοι για αύξηση του αριθμού των θυμάτων καθώς οι ειδικοί προειδοποιούν για περαιτέρω άνοδο του χιονιά, ο οποίος θα αυξηθεί ακόμα άλλα 30 εκατοστά, επιδεινώνοντας περισσότερο την κατάσταση.

Ενδεικτικό είναι οι αναφορές του NBC News που μεταδίδει ότι στο Μπάφαλο, που είναι θαμμένο έως και 43 ίντσες χιονιού, απελπισμένοι κάτοικοι πλημμύρισαν ομάδες στο Facebook και ζητούσαν βοήθεια. Μόνο στην περιοχή αυτή 28 άτομα έχασαν τη ζωή τους, στην κομητεία Ίρι, στη δυτική Νέα Υόρκη, που έχει παραλύσει από τα χιόνια.

Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, οι αρχές περιέγραφαν άγριες συνθήκες, με πολύωρες διακοπές ρεύματος, σωροί να εντοπίζονται στα οχήματά τους κάτω από στρώματα χιονιού και διασώστες να πηγαίνουν από «αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο» αναζητώντας επιζώντες.

Drone video from New York State Police shows an Erie Co., NY neighborhood digging out from feet of snow. At least 27 people died in Erie Co. in what NY Gov. Kathy Hochul describes as the "most devastating storm in Buffalo's long storied history..." pic.twitter.com/IQJlmo2bh6