Βρετανικός Τύπος: Πώς αποτιμά την ανταρσία της Βάγκνερ και την στάση του Πούτιν

Στις συνέπειες της απόπειρας ανταρσίας της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner στη Ρωσία εστιάζει ένα μεγάλο μέρος του βρετανικού Tύπου.

Η εφημερίδα Indepedent επισημαίνει ένα σχόλιο ενός Ρώσου βουλευτή που είπε ότι ο αρχηγός της ομάδας, Γεβγκένι Πριγκόζιν, θα έπρεπε να δεχθεί «μια σφαίρα στο κεφάλι». Αυτό, σύμφωνα με το άρθρο, υποδηλώνει ότι το καθεστώς στη Μόσχα είναι πιθανό να απαντήσει στην ανταρσία αυξάνοντας την καταστολή.

Σε ένα κύριο άρθρο, οι Times προειδοποιούν ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να επιλέξει να κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με την ελπίδα «να αποσπάσει την προσοχή από τα αυξανόμενα προβλήματα στο εσωτερικό του». Η εφημερίδα αναφέρει ότι θα ήταν ανόητο να στοιχηματίσουμε στην επικείμενη ανατροπή του και ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί για περισσότερες αναταραχές καθώς αγωνίζεται για την επιβίωση του καθεστώτος του.

