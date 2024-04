Βρετανικά αεροδρόμια: Μεγάλες καθυστερήσεις στον έλεγχο διαβατηρίων - Αναστατωμένοι οι επιβάτες (pics)

Ένα πρόβλημα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που επηρέαζε το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου των διαβατηρίων προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις για τους ταξιδιώτες που έφθαναν στα βρετανικά αεροδρόμια.

Το πρόβλημα επηρεάζει όλα τα αεροδρόμια. Η είδηση γνωστοποιήθηκε πρώτα από το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει νύξη για το πότε θα επιλυθεί.

Chaos at @EDI_Airport - huge queues out on to the tarmac for in bound passenger - passport control completely jammed up.

Zero communication from anyone at the airport #WelcomeToEdinburgh pic.twitter.com/eGrn17nQ8E