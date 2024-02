Βρετανία: Ο Σούνακ σκληραίνει τα μέτρα για την αντιμετώπιση φαινομένων αντισημιτισμού

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ανακοίνωσε την Πέμπτη σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και αντισημιτισμού στις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τον πόλεμο που ακολούθησε.

Συγκεκριμένα, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ρώτησε την αστυνομία τι «χρειάζεται για να φέρει τάξη στους δρόμους μας» και αποφασίστηκαν ορισμένα μέτρα.

«Μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, είδαμε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα μας σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Πολλές από αυτές ήταν με σεβασμό, αλλά υπήρξαν επίσης πάρα πολλά τρομακτικά παραδείγματα αντισημιτισμού, βίαιου εκφοβισμού και εξύμνησης της τρομοκρατίας», δήλωσε, με ανάρτησή του στο Χ, ο Σούνακ, προσθέτοντας ότι αυτό «δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Τα μέτρα περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, απαγόρευση χρήσης πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων αλλά και υποχρέωση για τους διαδηλωτές να μην καλύπτουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

«[...] Ως αποτέλεσμα, σήμερα, θεσπίζουμε μέτρα που θα απαγορεύσουν τα πυροτεχνήματα και τις φωτοβολίδες που εκφοβίζουν τις κοινότητες και έχουν στείλει τους αστυνομικούς μας στο νοσοκομείο, θα σταματήσουν τους ανθρώπους να μπορούν να σκαρφαλώνουν στα ιερά μας μνημεία πολέμου και θα σταματήσουν τους ανθρώπους να καλύπτουν τα πρόσωπά τους για να αποκρύψουν την ταυτότητά τους και να αποφύγουν τη σύλληψη», είπε.

«Όσοι κάνουν κατάχρηση της ελευθερίας τους να διαδηλώνουν, υπονομεύουν τη δημόσια ασφάλεια και τις δημοκρατικές μας αξίες και θα δώσω στην αστυνομία τις εξουσίες που χρειάζεται για να πατάξει αυτή την εκφοβιστική και αποκρουστική συμπεριφορά», κατέληξε.

