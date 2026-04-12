Βρετανία: Εξετάζει συνεργασία με Γαλλία για κοινή επιτήρηση της Μάγχης λόγω ρωσικής δραστηριότητας

Το Βασιλικό Ναυτικό στο Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει τη συνεργασία με τη Γαλλία για την αντιμετώπιση ρωσικών πλοίων στη Μάγχη, καθώς, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, δεν επαρκούν τα διαθέσιμα μέσα για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών.

Η συζήτηση εντείνεται μετά από αυξημένη ρωσική δραστηριότητα γύρω από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τις τελευταίες ημέρες, τρία ρωσικά υποβρύχια εντοπίστηκαν βόρεια της χώρας, ενώ ρωσικό πολεμικό πλοίο συνόδευσε δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» μέσω της Μάγχης, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις του Λονδίνου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ναυτικό διαθέτει αυτή τη στιγμή περιορισμένα μέσα άμεσης επέμβασης, ένα υποβρύχιο και δύο φρεγάτες, γεγονός που δυσκολεύει την επιτήρηση και τον έλεγχο των θαλάσσιων περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η συμμετοχή της Γαλλίας σε επιχειρήσεις επιτήρησης και υποστήριξης, ακόμη και σε πιθανές επιβιβάσεις σε ύποπτα πλοία.

Παράλληλα, στρατιωτικοί αξιωματούχοι επεξεργάζονται σχέδια για την αντιμετώπιση του ρωσικού «σκιώδους στόλου», μετά την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ελέγχους και πιθανές κατασχέσεις πλοίων που παραβιάζουν τις κυρώσεις.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας απορρίπτει τα σενάρια περί αδυναμίας, επιμένοντας ότι τα βρετανικά ύδατα «παραμένουν προστατευμένα όλο το 24ωρο» και ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι για την ασφάλεια της χώρας.

Το θέμα έχει ήδη προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση στο Λονδίνο. Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο ηγέτης του κόμματος της μεταρρύθμισης , έκανε λόγο για «εθνική ταπείνωση» σε περίπτωση προσφυγής στη Γαλλία, ενώ η ηγεσία των Συντηρητικών κατηγορεί την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση της άμυνας και έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού.

Πηγή: ΕΡΤ