Βρετανία: Ένας νεαρός συνελήφθη ως ύποπτος για εμπρησμό ασθενοφόρων εβραϊκής οργάνωσης

Ένας νεαρός άνδρας συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση εναντίον ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας του Λονδίνου, στα τέλη Μαρτίου, ενώ βρισκόταν στο δικαστήριο όπου είχαν προσαχθεί οι άλλοι τρεις ύποπτοι για την υπόθεση αυτήν.

Τη νέα σύλληψη ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της εισαγγελίας Έμμα Χάραγουέι κατά την ακροαματική διαδικασία των τριών άλλων υπόπτων.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι συνέλαβε έναν 19χρονο στον χώρο του δικαστηρίου. «Ενώ παρακολουθούσε την ακροαματική διαδικασία για τους τρεις άλλους υπόπτους, αστυνομικοί αναγνώρισαν τον άνδρα» που φέρεται ότι εμπλέκεται στον εμπρησμό των ασθενοφόρων, εξήγησε.

Οι Βρετανοί υπήκοοι Χάμζα Ικμπάλ, 20 ετών και Ρεχάν Χαν, 19 ετών, καθώς και ένας 17χρονος Βρετανοπακιστανός, όλοι τους κάτοικοι ανατολικού Λονδίνου, οδηγήθηκαν σήμερα στο δικαστήριο του Γουεστμίνστερ. Κατηγορούνται για «εμπρησμό που έθεσε σε κίνδυνο ζωές». Στο δικαστήριο πήραν τον λόγο μόνο για να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους.

Η εκπρόσωπος της εισαγγελίας είπε ότι ο εμπρησμός ήταν προμελετημένος και ότι οι τρεις κατηγορούμενοι επιχείρησαν στη συνέχεια να συγκαλύψουν τη συμμετοχή τους. Υπάρχουν «ισχυρές αποδείξεις ότι επρόκειτο για επίθεση εκ προμελέτης εναντίον της εβραϊκής κοινότητας», πρόσθεσε.

Ο δικαστής διέταξε να παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο, στις 24 Απριλίου. Ο 17χρονος θα κρατηθεί σε ειδικό κέντρο για ανηλίκους.

Τέσσερα ασθενοφόρα της εβραϊκής οργάνωσης Hatzola, που διαχειρίζεται μια εθελοντική υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών, πυρπολήθηκαν τη νύχτα της 23ης Μαρτίου, στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν του βορειοδυτικού Λονδίνου όπου ζει μια πολυάριθμη εβραϊκή κοινότητα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Άλλοι δύο άνδρες που είχαν συλληφθεί στις 25 Μαρτίου για την ίδια υπόθεση αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Η αστυνομία χειρίζεται την επίθεση ως «αντισημιτικό έγκλημα μίσους» αλλά δεν την έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατική» μέχρι στιγμής. Οι αρχές μελετούν επίσης την ανάληψη ευθύνης, μέσω βίντεο, από μια άγνωστη μέχρι τώρα οργάνωση, τη Χαρακάτ Ασάμπ αλ Γιαμίν αλ Ισλαμίγια, που ενδέχεται να σχετίζεται με το Ιράν. Η οργάνωση αυτή ανέλαβε την ευθύνη και για άλλες επιθέσεις εναντίον της εβραϊκής κοινότητας του Βελγίου και της Ολλανδίας. Στη Γαλλία ερευνάται αν σχετίζεται με την απόπειρα επίθεσης εναντίον της έδρας της Bank of America στο Παρίσι στις 27 Μαρτίου.