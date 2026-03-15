Βραζιλία: Ο Μπολσονάρου παραμένει στην εντατική - Χειροτερεύει η κατάσταση της υγείας του

Ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, παραμένει την Κυριακή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αφού οι εξετάσεις αίματος έδειξαν περαιτέρω αύξηση των δεικτών φλεγμονής, ενώ συνεχίζει τη θεραπεία για βρογχοπνευμονία, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς να εντείνουν τη χορήγηση αντιβιοτικών, σύμφωνα με ιατρική ανακοίνωση.

Το νοσοκομείο DF Star στη Μπραζίλια δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την έξοδο του Μπολσονάρο, αλλά σημείωσε ότι ο 70χρονος πρώην πρόεδρος παρουσίασε βελτίωση στη νεφρική λειτουργία, μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη ημέρα και είχαν δείξει επιδείνωση.

Ο Μπολσονάρο εισήχθη στο νοσοκομείο την Παρασκευή μετά από ένα επεισόδιο βρογχοαναρρόφησης που οδήγησε σε βρογχοπνευμονία, μια πνευμονική λοίμωξη που εξαπλώνεται από τις αναπνευστικές οδούς στους πνεύμονες και μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικές δυσκολίες.