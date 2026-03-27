Βάντεφουλ: Η κρίση στην Μέση Ανατολή να μην αποσπάσει την προσοχή μας από την Ουκρανία

Η τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση της στήριξης προς την Ουκρανία, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, επισημαίνοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ελπίζει ότι η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή θα αποσπάσει την προσοχή από την επίθεσή του εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Γερμανός υπουργός άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο γερμανικής συμμετοχής σε αποστολή διασφάλισης των Στενών του Χορμούζ, αλλά μόνο μετά το τέλος του πολέμου.

«Η ενδυνάμωση και η υποστήριξη της Ουκρανίας στην άμυνά της ενάντια στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας αποτελεί προτεραιότητα πολιτικής ασφαλείας για τη γερμανική κυβέρνηση», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7) κοντά στο Παρίσι και έπειτα από συνάντηση με τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Ουκρανό ομόλογό του Αντρέι Σιμπίχα. Υπογράμμισε επίσης ότι δεν πρέπει να υπάρξουν συμβιβασμοί στη διατήρηση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας, καθώς, όπως είπε, «αυτό θα ήταν μόνο προς όφελος του Πούτιν". Η αποδυνάμωση της υποστήριξης προς την Ουκρανία θα συνιστούσε στρατηγικό λάθος σχετικά με την ευρωατλαντική ασφάλεια, διότι είναι σαφές ότι, εάν ο Πούτιν κέρδιζε αυτόν τον πόλεμο, η ασφάλειά μας θα επιδεινωνόταν δραματικά και αυτό ισχύει για τη Γερμανία και την Ευρώπη, αλλά και για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, συνέχισε ο Γερμανός αξιωματούχος. "Είναι συνεπώς ευθύνη όλων των εταίρων της G7 να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία και κυρίως την πίεση στον ρωσικό ενεργειακό τομέα μέσω κυρώσεων και λαμβάνοντας συνεπή μέτρα κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου», πρόσθεσε.

Δεδομένης της υποστήριξης που παρέχει η Ρωσία στο Ιράν, ανέφερε ακόμη ο κ. Βάντεφουλ, είναι περισσότερο σημαντική η συνοχή των δυτικών συμμάχων.

«Όπου βλέπουμε το Ιράν και τη Ρωσία να συνεργάζονται πολύ στενά, πρέπει να ερχόμαστε ακόμη πιο κοντά μεταξύ μας», δήλωσε και έκανε λόγο για προφανή σύνδεση της σύγκρουσης στην Ουκρανία με αυτήν στο Ιράν. «Η Ρωσία υποστηρίζει σαφώς το Ιράν με πληροφορίες σχετικά με πιθανούς στόχους και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ελπίζει κυνικά ότι η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα αποσπάσει την προσοχή από τα εγκλήματά του στην Ουκρανία. Αυτός ο υπολογισμός δεν πρέπει να πετύχει», επισήμανε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, ερωτηθείς σχετικά με τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με έλλειψη βοήθειας των συμμάχων στα Στενά του Χορμούζ, περιορίστηκε να δηλώσει ότι στην κυβέρνηση «δεν σχολιάζουμε κάθε δήλωση που κάνουν άλλοι αρχηγοί κρατών και θα αξιολογήσουμε αυτή τη δήλωση εσωτερικά», ενώ πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι το Βερολίνο βρίσκεται σε στενή επαφή με την αμερικανική κυβέρνηση, «αλλά δεν είναι και μια δήλωση που μας κρατάει ξύπνιους τη νύχτα».

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ από την πλευρά του ξεκαθάρισε στο πλαίσιο της G7 ότι η Γερμανία θα ήταν πρόθυμη να συνεισφέρει στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, αλλά μόνο μετά το τέλος του πολέμου.