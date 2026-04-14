Βανς: Μας στενοχωρεί η ήττα του Όρμπαν-Θα ήταν καλύτερο το Βατικανό να καταπιάνεται με ηθικά ζητήματα

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δήλωσε ότι τον «λυπεί» η ήττα του απερχόμενου πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές της Κυριακής, σπεύδοντας να προσθέσει ότι η Ουάσιγκτον εννοεί να «συνεργαστεί» με τον διάδοχό του, τον δεξιό Πέτερ Μάγκιαρ, παρότι τάσσεται υπέρ δραστικών αλλαγών στη σχέση της Βουδαπέστης με την ΕΕ.

«Με λυπεί το ότι έχασε (...) αλλά είμαι σίγουρος πως θα συνεργαστούμε πολύ καλά με τον επόμενο ούγγρο πρωθυπουργό», είπε ο Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.

«Ξέραμε πολύ καλά ότι υπήρχαν ισχυρές πιθανότητες ο Βίκτορ (Όρμπαν) να χάσει αυτές τις εκλογές», πρόσθεσε, μερικές ημέρες αφού ταξίδεψε προσωπικά στη Βουδαπέστη για να εκφράσει την υποστήριξη των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ στον πολιτικό που ταυτίστηκε με τη μετατροπή της Ουγγαρίας σε «ανελεύθερη δημοκρατία».

Παράλληλα, νουθέτησε το Βατικανό να ασχολείται με πνευματικά και «ηθικά ζητήματα», με φόντο τις επανειλημμένες φραστικές επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του πάπα Λέοντα Ιδ΄.

«Ναι, νομίζω ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ήταν καλύτερο το Βατικανό να καταπιάνεται με ηθικά ζητήματα (...) και να αφήνει στον πρόεδρο των ΗΠΑ τη χάραξη πολιτικής», πέταξε ο αντιπρόεδρος στο Fox News.

Προχθές Κυριακή, ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε δημοσιογράφους πως δεν είναι ακριβώς «μεγάλος θαυμαστής» του αμερικανού πάπα, αφού προηγουμένως καταφέρθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς εναντίον του, έπειτα από αντιπολεμικό κήρυγμα του προκαθημένου της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Λέων Ιδ΄ υποστηρίζει το υποτιθέμενο πρόγραμμα απόκτησης πυρηνικών όπλων του Ιράν, ότι εναντιώθηκε στην αμερικανική στρατιωτική εισβολή στη Βενεζουέλα τον Ιανουάριο, καθώς κι ότι συναντήθηκε με οπαδούς του δημοκρατικού προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, προσπάθησε να κατευνάσει την κατακραυγή –ιδίως από την αμερικανική χριστιανική δεξιά, που είδε βλασφημία και ναρκισσισμό– για εικόνα, προφανώς δημιουργημένη με κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, που τον παρουσίαζε, ούτε λίγο ούτε πολύ, περίπου σαν... νέο Ιησού Χριστό, διαβεβαιώνοντας πως δεν θεώρησε πως ήταν θρησκευτικής φύσης.

Αφαίρεσε την εικόνα αυτή από τον λογαριασμό του στο Truth Social έπειτα από περίπου 12 ώρες.

«Νόμιζα πως αναπαρίστανε εμένα σαν γιατρό», κι ότι «είχε κάποια σχέση με τον Ερυθρό Σταυρό», τον οποίο «υποστηρίζουμε», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιογράφους. «Με παρουσίαζε σαν γιατρό που κάνω ανθρώπους καλά. Και κάνω όντως ανθρώπους να αισθάνονται πολύ καλύτερα», επέμεινε.