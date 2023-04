Αυστραλία: Ισχυρός κυκλώνας πλήττει το δυτικό τμήμα της χώρας

Ισχυρός τροπικός κυκλώνας που συνοδευόταν από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα ρεκόρ έως και 288 χιλιομέτρων την ώρα έπληξε σήμερα σχεδόν ακατοίκητες περιοχές στη δυτική Αυστραλία, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Ο κυκλώνας Ίλσα, ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία 5, που είναι η πιο υψηλή, έφτασε πάνω από την στεριά κοντά στο χωριό Πάρντου, στον Ινδικό Ωκεανό, σε απόσταση 19 ωρών οδικώς βορειοανατολικά του Περθ. Αυτός κατευθύνεται τώρα προς το εσωτερικό της δυτικής Αυστραλίας.

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, καθώς οι κατοικημένες περιοχές έχουν μέχρι στιγμής γλιτώσει. "Δεν λάβαμε κανένα αίτημα για βοήθεια", σημείωσε ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών Πίτερ Σότον σε δηλώσεις που έκανε στο δίκτυο ABC.

Οι ιδιοκτήτες πρατηρίου καυσίμων και ενός χώρου στάθμευσης τροχόσπιτων στο Πάρντου ανέφεραν σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η επιχείρησή τους υπέστη σοβαρές ζημιές.

Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, ο κυκλώνας συνοδευόταν την ώρα που έφτασε στην ξηρά από ανέμους που έπνεαν με μέση ταχύτητα 218 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ ριπές έφταναν τα 288 χιλιόμετρα την ώρα. Πρόκειται για ρεκόρ για την Αυστραλία, όπου η υψηλότερη ταχύτητα ανέμων που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα ανερχόταν στα 194 χιλιόμετρα την ώρα κατά το πέρασμα του κυκλώνα Τζορτζ το 2007.

Eye of Cyclone #Ilsa has become more defined today as strong convective bursts have rotated around it. The central dense overcast has expanded radially. Even though the eye temperatures measured by IR have remained lackluster, given recent trends, it seems poised to skyrocket. pic.twitter.com/HXQZd9gWt1