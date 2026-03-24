Αρχηγός γαλλικών ενόπλων δυνάμεων: Οι απρόβλεπτες κινήσεις των ΗΠΑ έχουν αντίκτυπο στα συμφέροντα της χώρας

Ο αρχηγός των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει ένας απρόβλεπτος σύμμαχος, γεγονός που έχει αντίκτυπο στα συμφέροντα και στην ασφάλεια της Γαλλίας.

«Εκπλαγήκαμε από έναν αμερικανό σύμμαχο, ο οποίος παραμένει σύμμαχος, αλλά γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτος και δεν νοιάζεται καν να μας ενημερώσει όταν αποφασίζει να εξαπολύσει στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο πτέραρχος Φαμπιάν Μαντόν σε φόρουμ για την ασφάλεια και την άμυνα στο Παρίσι.

«Αυτό έχει αντίκτυπο στην ασφάλειά μας και έχει αντίκτυπο στα συμφέροντά μας», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Επεμβήκαμε στο Αφγανιστάν έπειτα από αίτημα των Αμερικανών, οι οποίοι επικαλέσθηκαν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, και επέλεξαν να αποσυρθούν χωρίς να μας ενημερώσουν», δήλωσε επίσης ο πτέραρχος.

«Αποφάσισαν τώρα να επέμβουν στη Μέση Ανατολή χωρίς να μας ενημερώσουν. Εντούτοις, η άμεση φροντίδα των γαλλικών ένοπλων δυνάμεων ήταν να βρουν λύσεις για να προστατεύσει η Γαλλία τους πολίτες της που βρίσκονταν στην περιοχή», πρόσθεσε.