Αραγτσί: Το Ιράν θα επιτεθεί σε εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών αν στοχοποιηθούν οι ενεργειακές υποδομές του

«Εάν στοχοποιηθούν οι εγκαταστάσεις ιρανικών ενεργειακών υποδομών, οι δυνάμεις μας θα στοχεύσουν εγκαταστάσεις αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή ή εταιρείες στις οποίες έχουν μετοχές οι ΗΠΑ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Παράλληλα ο Ιρανός ΥΠΕΞ δεσμεύτηκε ότι η Τεχεράνη θα «ενεργήσει με προσοχή για να διασφαλίσει ότι δεν θα στοχευθούν πυκνοκατοικημένες περιοχές», σύμφωνα με όσα αναφέρει η κρατική τηλεόραση.

Επίσης ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για «τάνκερ και πλοία των εχθρών και των συμμάχων τους» και το Ιράν δεν θα επιτρέψει τη διέλευση «των πετρελαιοφόρων και των πλοίων των εχθρών και των συμμάχων τους».