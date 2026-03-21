Αραγτσί: Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός αλλά έναν πλήρη, ολοκληρωμένο και διαρκή τερματισμό του πολέμου

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν χαιρέτισε «κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να τερματίσει οριστικά αυτόν τον πόλεμο», προσθέτοντας ότι αυτή η σύγκρουση έχει «επιβληθεί» στη χώρα.

Ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε στο ιαπωνικό μέσο ενημέρωσης Kyodo ότι το Ιράν είναι «έτοιμο να ακούσει και να εξετάσει τέτοιες προτάσεις», προσθέτοντας όμως ότι παρόλο που ορισμένες χώρες επιδιώκουν μια λύση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, «δεν φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να σταματήσουν την επιθετικότητά τους».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει κατάπαυση του πυρός, αλλά επιδιώκει «έναν πλήρη, ολοκληρωμένο και διαρκή τερματισμό του πολέμου».

Κοινοποίησε επίσης τη συνέντευξη στον λογαριασμό του στο Telegram, και ένα αντίγραφο της συνέντευξης δημοσιεύτηκε επίσης από το Πρακτορείο Ειδήσεων Mehrs, το οποίο συνδέεται με τον Ισλαμικό Οργανισμό Προπαγάνδας.