Αϊτή: Τουλάχιστον 16 νεκροί εξαιτίας των πλημμυρών στη νήσο Ισπανιόλα

Οι πλημμύρες που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες την Αϊτή και τη γειτονική Δομινικανή Δημοκρατία, εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων στην περιοχή, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους, σύμφωνα με αναφορές των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο βόρειο τμήμα της Αϊτής, καθώς πλημμύρες έπληξαν τις περιοχές Πορτ-ντε-Πε, Σεν-Λουί ντι Νορ και Ανς-α-Φολέρ, μεταδίδει η εφημερίδα Le Nouvelliste.

Στη Δομινικανή Δημοκρατία, η οποία μοιράζεται τη νήσο Ισπανιόλα με την Αϊτή, η εφημερίδα Listin Diario μεταδίδει πως τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ορισμένοι εξ αυτών παρασύρθηκαν από χείμαρρους, ενώ ένα κοριτσάκι βρήκε τον θάνατο όταν καταπλακώθηκε από τοίχο μέσα στο σπίτι του.

Τη Δευτέρα, οι δομινικανές αρχές είχαν ενημερώσει ότι περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, υπογραμμίζοντας πως οι βροχοπτώσεις αναμένεται να ενταθούν ξανά στο τέλος της εβδομάδας.

Στο γειτονικό Πουέρτο Ρίκο, οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τους πλημμυρισμένους δρόμους καθώς οι βροχές συνεχίζονται.