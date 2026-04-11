Άγιο Φως: Ξεκίνησε διαδικασία για τη μεταφορά του στην Ελλάδα – Διανομή σε 11 προορισμούς με ειδικές πτήσεις

Ολοκληρώνεται σταδιακά η διαδικασία για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. Μετά την επαναλειτουργία των Αγίων Τόπων στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, ύστερα από 41 ημέρες, η Τελετή Αφής πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, στον Ναό της Αναστάσεως, υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Οι πιστοί εισήλθαν χθες με ευλάβεια στην παλιά πόλη, περνώντας τα ιστορικά της τείχη, και προσευχήθηκαν για ειρήνη, μέσα σε έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα. Παράλληλα, οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν αυστηρό σχεδιασμό ασφαλείας για την προστασία των προσκυνητών, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ενημέρωσε τις ξένες αποστολές ότι η τελετή θα διεξαχθεί κανονικά.

Σημαντικό ρόλο στην απόφαση αυτή έπαιξε η παύση των πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν, γεγονός που δημιούργησε την εκτίμηση ότι υπάρχουν πλέον οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή τέλεση της Αφής στον Πανάγιο Τάφο. Ήδη από τις αρχές της εβδομάδας, το Ισραήλ είχε γνωστοποιήσει ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί με περιορισμούς, επιτρέποντας την παρουσία έως 50 ατόμων.

Η ελληνική πλευρά επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της και φέτος, ακόμη και υπό έκτακτες συνθήκες. Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, ανέφερε ότι η αποστολή θα αναχωρήσει το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου με ειδική πτήση προς το Τελ Αβίβ και στη συνέχεια θα μεταβεί οδικώς στην Ιερουσαλήμ. Μετά την τελετή, ο Πατριάρχης θα παραδώσει το Άγιο Φως στην ελληνική αντιπροσωπεία με συνοπτική διαδικασία, ενώ η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί με κυβερνητικό αεροσκάφος, με άφιξη στην Αθήνα περίπου στις 19:00.

Αμέσως μετά την άφιξη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το Άγιο Φως θα διανεμηθεί σε όλη τη χώρα μέσω τακτικών και έκτακτων πτήσεων των AEGEAN Airlines και Olympic Air, ώστε να φτάσει εγκαίρως στους προορισμούς πριν την Ανάσταση.

Συγκεκριμένα, έχουν οργανωθεί πτήσεις από την Αθήνα προς Ζάκυνθο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Μύκονο, Λήμνο, Σάμο (με συνέχεια προς Κω), Χίο, Καβάλα και Βόλο, ενώ από τον Βόλο θα πραγματοποιηθεί και επιπλέον σύνδεση προς Κεφαλονιά. Μέσω αυτού του προγράμματος, το Άγιο Φως θα μεταφερθεί σε 11 συνολικά προορισμούς, προκειμένου να διανεμηθεί έγκαιρα στις τοπικές εκκλησίες σε όλη τη χώρα πριν τα μεσάνυχτα.

Ανάλογη οργάνωση υπάρχει και για την Κύπρο. Το Άγιο Φως θα φτάσει στη Λάρνακα με ειδική πτήση της AEGEAN από το Τελ Αβίβ, με προγραμματισμένη άφιξη στο αεροδρόμιο «Γλαύκος Κληρίδης» στις 17:00. Στην πτήση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου, οι οποίοι θα αναλάβουν την επίσημη παραλαβή και διανομή του στις εκκλησίες του νησιού.

Παρά το επιβαρυμένο περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή, η διαδικασία μεταφοράς του Αγίου Φωτός εξελίσσεται ομαλά, με τις ελληνικές και κυπριακές αρχές να εφαρμόζουν ειδικό σχεδιασμό, ώστε το μήνυμα της Ανάστασης να φτάσει έγκαιρα σε ναούς και πιστούς.