Αφγανιστάν: Ο ΟΗΕ καλεί όλο το προσωπικό του να μείνει στο σπίτι για λόγους ασφαλείας

O OHE κάλεσε σήμερα το αφγανικής καταγωγής προσωπικό του να μην παρουσιαστεί στην εργασία του στο Αφγανιστάν για 48 ώρες, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, ενώ ζήτησε ενημέρωση από τους Ταλιμπάν σχετικά με την απαγόρευση στις Αφγανές να εργαστούν για τον διεθνή οργανισμό, σύμφωνα με πηγές του ΟΗΕ.

"Το εθνικό προσωπικό του ΟΗΕ (άνδρες και γυναίκες) δεν θα έρθει στα γραφεία του Οργανισμού για 48 ώρες λόγω της επιβολής απαγόρευσης στις Αφγανές εργαζόμενες στον ΟΗΕ ενόψει της σημερινής εφαρμογής του μέτρου στην Τζαλαλαμπάντ", δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ΟΗΕ, αναφερόμενος στην πρωτεύουσα της Νανγκαρχάρ.

Νωρίτερα σήμερα ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι οι Αφγανές εργαζόμενες στα Ηνωμένα Έθνη εμποδίστηκαν να παρουσιαστούν στην εργασία τους στην επαρχία Νανγκαρχάρ του ανατολικού Αφγανιστάν, και υπενθύμισε στις αρχές των Ταλιμπάν ότι δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς τις γυναίκες.

"Τα Ηνωμένα Έθνη στο Αφγανιστάν εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους" για τις Αφγανές που αποτελούν προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών το οποίο εμποδίστηκε να παρουσιαστεί στην εργασία στην επαρχία Νανγκαρχάρ", έγραψε στο Twitter η Αποστολή Βοήθειας του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν (UNAMA).

"Υπενθυμίζουμε στις ντε φάκτο αρχές ότι οι οντότητες των Ηνωμένων Εθνών δεν μπορούν να λειτουργούν και να παρέχουν ζωτικής σημασίας βοήθεια χωρίς γυναικείο προσωπικό", προσθέτει.

The @UN in #Afghanistan expresses serious concern that female national UN staff have been prevented from reporting to work in Nangarhar province.



We remind de facto authorities that United Nations entities cannot operate and deliver life-saving assistance without female staff. pic.twitter.com/2Bt8kPJVSl