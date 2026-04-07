Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🏛️📉 Τα κεφάλια μέσα

🔹 Στη συνάρτηση της μελλοντικής πορείας της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς θα πρέπει πλέον να προστεθεί και η παράμετρος της πολιτικής αστάθειας, την οποία τροφοδοτούν οι αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

🗳️ Το επικρατέστερο σενάριο, προς το παρόν, δείχνει ότι δεν θα υπάρξει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες πριν από το ερχόμενο καλοκαίρι. Το πιθανότερο είναι ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, χωρίς όμως να μπορεί να αποκλειστεί ένα ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής μετά το καλοκαίρι, ανάλογα με την τροπή που θα λάβουν τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές εξελίξεις.

🔮 Οι εξελίξεις αυτές αλλάζουν τα δεδομένα, αυξάνοντας τις πιθανότητες τα υψηλά για το 2026 να τα έχουμε ήδη δει…

🛢️ Στην αβεβαιότητα που προκαλεί το ενδεχόμενο εισόδου σε μια περίοδο στασιμοπληθωρισμού, εξαιτίας των υψηλότερων τιμών πετρελαίου και της επιβράδυνσης ή ύφεσης που μπορεί να προκαλέσει ο πόλεμος στον Κόλπο, προστίθεται πλέον και ο κίνδυνος προεκλογικής πολιτικής αστάθειας, αλλά και πιθανής μετεκλογικής ακυβερνησίας.

📊 Αυτό συμβαίνει επειδή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να απομακρύνει το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, το οποίο ενίσχυε η δημοσκοπική ανάκαμψη του κυβερνώντος κόμματος τις τελευταίες εβδομάδες.

🌊 Τις εξελίξεις αυτές η ελληνική αγορά θα αρχίσει σύντομα να τις προεξοφλεί και να τις ενσωματώνει στις τιμές. Τα κεφάλια μέσα, λοιπόν. Στον βυθό συνήθως κυοφορούνται οι επόμενες ευκαιρίες.

🛢️ ⛽ Πετρέλαιο, κραχ και το σήμα κινδύνου των αγορών

🛢️ Κάθε μεγάλη χρηματιστηριακή πτώση από το 1987 και μετά είχε προηγουμένως έναν κοινό προάγγελο: η ετήσια μεταβολή της τιμής του πετρελαίου να ξεπεράσει το 100%.

🗝️Το ίδιο μοτίβο εμφανίστηκε πριν από το κραχ του 1987, την πτώση του 1990, τη φούσκα των dot-com, τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και τη bear market του 2022.

📈 Σήμερα, ο ίδιος δείκτης βρίσκεται ήδη στο 91%, δηλαδή μόλις 9 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το όριο που ιστορικά λειτούργησε ως προειδοποίηση για σοβαρή αναταραχή στις αγορές. Την ίδια ώρα, το κλείσιμο του Ορμούζ ενισχύει τον φόβο για νέο ενεργειακό σοκ, ενώ ο S&P 500 έχει ήδη υποχωρήσει κατά 5,4%.

⚠️ Όταν το πετρέλαιο ανεβαίνει τόσο γρήγορα, οι οικονομίες πιέζονται, ο πληθωρισμός αναζωπυρώνεται και οι αγορές δοκιμάζονται. Το ερώτημα είναι αν αυτή τη φορά θα υπάρξει εξαίρεση. Η ιστορία, πάντως, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Η αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα συνήθως μεταφράζεται σε μεγαλύτερη νευρικότητα και πιο επιλεκτικές κινήσεις στην αγορά

📌 Οι περίοδοι φόβου και αποστροφής ρίσκου συχνά κρύβουν τις καλύτερες ευκαιρίες για όσους διατηρούν ψυχραιμία και πειθαρχία

📌 Η προσοχή σε ισολογισμούς, ταμειακές ροές και ανθεκτικότητα κερδών γίνεται ακόμη σημαντικότερη όταν το μακροοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον θολώνει

📌 Ο κάθε επενδυτής καλά θα κάνει να παρακολουθεί την ταχύτητα ανόδου του πετρελαίου και όχι μόνο την απόλυτη τιμή του

📌 Η σύνδεση ενέργειας, πληθωρισμού και μετοχών παραμένει κρίσιμη για όποιον παρακολουθεί τις αγορές

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: BNP Factor Short Brent (ICE), BNP Factor Long Brent (ICE)

🧖‍♀️Ρωτάνε κάποιοι φίλοι της στήλης πως μπορούν να εκμεταλλευτούν τις διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου λόγω του Πολέμου στο Κόλπο.

📊 Οι βασικοί τρόποι πρόσβασης

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι μέσω συμβολαίων εμπορευμάτων (futures)

Προσφέρουν μεγάλη μόχλευση, άρα και υψηλό ρίσκο

⚠️ Ο κίνδυνος της μόχλευσης

Μπορεί να ελέγχεις θέση π.χ. 50.000€ με κεφάλαιο 5.000€

Μια κίνηση -10% αντίθετα δεν σημαίνει -500€, αλλά πιθανή ολική απώλεια κεφαλαίου

Απαιτούν εμπειρία και αυστηρή διαχείριση ρίσκου

🧠 Εναλλακτική για λιγότερο έμπειρους

Επιλογή ETF ή structured προϊόντων

Υπάρχουν προϊόντα που παίζουν:

Long (άνοδος πετρελαίου)

Short (πτώση πετρελαίου)

Θεωρούνται πιο διαχειρίσιμα, αλλά όχι χωρίς ρίσκο

🌍 Διαθεσιμότητα προϊόντων

Στην παγκόσμια αγορά υπάρχουν χιλιάδες επιλογές

Στην Ευρώπη είναι περιορισμένα λόγω αυστηρού κανονιστικού πλαισίου

🏦 Ρόλος πλατφορμών & χρηματιστηριακών

Οι επενδυτές κατηγοριοποιούνται βάσει εμπειρίας (μέσω tests)

Η πρόσβαση σε προϊόντα εξαρτάται από:

Τη διαβάθμιση επενδυτή

Τα κανάλια της πλατφόρμας

Π.χ. η DEGIRO δίνει πρόσβαση σε προϊόντα από:

BNP Paribas

📌 Παραδείγματα προϊόντων

BNP Factor Short Brent (ICE)

BNP Factor Long Brent (ICE)

🚨 Τι να προσέχεις

Ενδείξεις όπως x2, x3, x5 σημαίνουν πολλαπλάσια μόχλευση

Όσο μεγαλύτερη η μόχλευση → τόσο μεγαλύτερο το ρίσκο

Οι απότομες κινήσεις (όπως σε γεωπολιτικές κρίσεις) μπορούν να εξαϋλώσουν κεφάλαια πολύ γρήγορα

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μόχλευση λειτουργεί υπέρ αλλά και καταστροφικά εις βάρος του επενδυτή

📌 Τα ETF και τα δομημένα προϊόντα μειώνουν την πολυπλοκότητα αλλά όχι το ρίσκο

📌 Η κατανόηση του προϊόντος προηγείται οποιασδήποτε επένδυσης

📌 Σε περιόδους πολέμου, η μεταβλητότητα αυξάνεται εκθετικά και απαιτεί πειθαρχία

📌 Η προστασία κεφαλαίου έχει μεγαλύτερη σημασία από το κυνήγι αποδόσεων

⚡ Η ΔΕΗ μετατρέπει τα ορυχεία σε ενεργειακή δύναμη

🌱 Η ολοκλήρωση φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW σε Αμύνταιο και Πτολεμαΐδα σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για το ελληνικό ενεργειακό μοντέλο. Οι πρώην λιγνιτικές εκτάσεις μετατρέπονται σε σύγχρονους κόμβους καθαρής ενέργειας, παράγοντας 3.150 GWh ετησίως και καλύπτοντας σχεδόν το 6% της ζήτησης, δηλαδή περίπου 750.000 νοικοκυριά.

🔋 Η στρατηγική δεν περιορίζεται στην παραγωγή. Η ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης (BESS) και τα έργα αντλησιοταμίευσης δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό οικοσύστημα που αντιμετωπίζει τη στοχαστικότητα των ΑΠΕ και ενισχύει τη σταθερότητα του δικτύου.

🌍 Η μείωση εκπομπών άνω των 1,5 εκατ. τόνων CO₂ ετησίως επιβεβαιώνει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι μόνο περιβαλλοντική επιλογή αλλά και γεωοικονομική αναγκαιότητα.

📊 Η Δυτική Μακεδονία μετασχηματίζεται σε πράσινο ενεργειακό hub ευρωπαϊκής κλίμακας, ενώ η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών μέσω επενδυτικών εργαλείων ενισχύει την κοινωνική αποδοχή.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Οι επενδύσεις σε αποθήκευση ενέργειας αποτελούν κρίσιμο παράγοντα αποτίμησης των ενεργειακών ομίλων

📌 Η γεωγραφική συγκέντρωση έργων μπορεί να δημιουργεί οικονομίες κλίμακας αλλά και ρίσκο συστήματος

📌 Η συμμετοχή τοπικών κοινωνιών ενισχύει τη βιωσιμότητα μεγάλων ενεργειακών projects

⚡📉 ΑΔΜΗΕ: Πράσινο φως με “ψαλίδι” στις επενδύσεις

🔌 Η έγκριση του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2025–2034 από τη ΡΑΑΕΥ αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τις ενεργειακές υποδομές, αλλά συνοδεύεται από σαφείς περιορισμούς και παρεμβάσεις.

💰 Κεντρικό σημείο αποτέλεσε η αναθεώρηση του κόστους μεγάλων διασυνδέσεων, κυρίως σε Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Η εκτίναξη του κόστους υποβρυχίων καλωδίων οδήγησε σε σημαντικές υπερβάσεις, οι οποίες κρίθηκαν εύλογες, μαζί με παρατάσεις στα χρονοδιαγράμματα.

⚖️ Ωστόσο, η ΡΑΑΕΥ δεν χαρακτήρισε τα έργα «Μείζονος Σημασίας», επικαλούμενη ελλιπή επικαιροποιημένα cost-benefit στοιχεία. Με βάση εναλλακτικά σενάρια ηλεκτροδότησης, έκρινε ότι η σχέση κόστους-οφέλους δεν είναι ακόμη επαρκής.

✂️ Παράλληλα, προχώρησε σε περικοπές έργων, επιβάλλοντας αυστηρότερη ιεράρχηση με βάση αποδοτικότητα και βιωσιμότητα.

🌱 Έμφαση δίνεται πλέον στη διαφάνεια δικτύου, με τον ΑΔΜΗΕ να καλείται να χαρτογραφήσει κορεσμούς και να διευκολύνει επενδύσεις σε ΑΠΕ και data centers.

✈️ ΔΑΑ: Ανθεκτικότητα εν μέσω κρίσης

📊 Παρά τη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον Μάρτιο του 2026 διαμορφώθηκε στα 2,31 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας άνοδο 3,8% σε σχέση με το 2025. Η αύξηση αυτή, αν και επιβραδυνόμενη σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες, αποτυπώνει την ανθεκτικότητα της ζήτησης σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.

🌍 Η εγχώρια κίνηση ενισχύθηκε κατά 4,8%, ενώ η διεθνής σημείωσε άνοδο 3,4%, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα διατηρεί τη δυναμική της ως τουριστικός και διαμετακομιστικός κόμβος.

📈 Σε επίπεδο τριμήνου, η συνολική επιβατική κίνηση έφθασε τα 6,28 εκατ., αυξημένη κατά 8,1%, με την κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού να ενισχύεται κατά 7,1% και 8,5% αντίστοιχα.

🛫 Ο αριθμός πτήσεων ανήλθε σε 54.181, σημειώνοντας άνοδο 7%, με τις διεθνείς πτήσεις να υπεραποδίδουν (+7,6%). Το μήνυμα είναι σαφές: παρά τους εξωτερικούς κραδασμούς, η ανοδική τροχιά συνεχίζεται.

📊 Έξυπνοι μετρητές: Το νέο εργαλείο ελέγχου και πειθαρχίας στο δίκτυο

⚡ Ο ΔΕΔΔΗΕ περνά σε μια πιο data-driven εποχή, αξιοποιώντας τους «έξυπνους» μετρητές για πιο στοχευμένες αποκοπές ρεύματος και αποτελεσματικότερη διαχείριση του δικτύου. Η προτεραιοποίηση παροχών με επαναλαμβανόμενα αιτήματα ή δύσκολη πρόσβαση δείχνει στροφή σε πιο αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

📉 Με περίπου 35.000 εντολές αποκοπής μηνιαίως, κυρίως λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, η ανάγκη για ταχύτητα και ακρίβεια γίνεται κρίσιμη. Η τηλεμέτρηση μειώνει καθυστερήσεις και λειτουργικό κόστος, ενώ ενισχύει τη συνεργασία με τους προμηθευτές.

🧠 Κομβικό ρόλο παίζει το σύστημα Meter Data Management, που στοχεύει έως τον Μάιο 2026 να παρέχει ημερήσια δεδομένα κατανάλωσης, αυξάνοντας τη διαφάνεια και τον έλεγχο.

📈 Παρά τις βελτιώσεις (80% αλλαγές προμηθευτή σε 3 ημέρες, 90% κάλυψη καταμετρήσεων), περίπου 200.000 μετρητές δεν λειτουργούν πλήρως, απαιτώντας επιπλέον επενδύσεις.

📊 Πόλεμος & Αγορές: Το πιο “καθαρό” trade της εποχής

📉 Μέσα σε μόλις 1 μήνα πολέμου στο Ιράν, οι αγορές έδωσαν ένα από τα πιο ξεκάθαρα γεωπολιτικά σήματα των τελευταίων δεκαετιών. Οι περισσότερες μεγάλες οικονομίες κατέγραψαν σημαντικές απώλειες, με τον S&P 500 (-5,4%), τη Γερμανία (-11,5%) και την Ιαπωνία (-12,4%) να αποτυπώνουν το αυξανόμενο ρίσκο.

🛢️ Αντίθετα, μόλις τρεις αγορές κινήθηκαν ανοδικά: Ισραήλ (+4,5%), Ρωσία (+2,4%) και Σαουδική Αραβία (+2,2%). Το κοινό τους στοιχείο δεν είναι τυχαίο: άμεση ή έμμεση σύνδεση με την ενέργεια και τον πόλεμο.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Ο επενδυτής αντιλαμβάνεται ότι οι αγορές δεν κινούνται μόνο από fundamentals αλλά και από γεωπολιτική

📌 Η έκθεση σε ενέργεια λειτουργεί ως φυσική αντιστάθμιση σε περιόδους κρίσης

📌 Η διαφοροποίηση αποκτά νόημα όταν περιλαμβάνει και γεωπολιτικά “στρατόπεδα”

📌 Η παρακολούθηση των ροών ενέργειας μπορεί να δώσει προβάδισμα έναντι της αγοράς

⛽🏜️ Ο μύθος της διαφοροποίησης στον Κόλπο

Η κυρίαρχη αφήγηση θέλει τις οικονομίες του Κόλπου να έχουν αφήσει πίσω τους το πετρέλαιο. Όμως, τα δεδομένα δείχνουν μια διαφορετική πραγματικότητα: η εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο παραμένει δομική και καθοριστική.

🛢️ Σε χώρες όπως το Κουβέιτ (55–57%) και το Ομάν (45–50%), πάνω από το μισό ΑΕΠ εξακολουθεί να προέρχεται από υδρογονάνθρακες, ενώ ακόμη και πιο «προηγμένες» οικονομίες όπως τα ΗΑΕ κινούνται στο 27–30%.

⚠️ Οι οικονομίες αυτές λειτουργούν ως μοχλευμένα στοιχήματα στην ενέργεια.

🗝️ Η πολυδιαφημισμένη διαφοροποίηση υπάρχει, αλλά δεν αρκεί ακόμη. Το ενεργειακό σοκ μεταφράζεται άμεσα σε ανάπτυξη, πληθωρισμό και δημοσιονομική σταθερότητα.

📉 Οι συντάξεις δεν είναι βιώσιμες. Πάρτε τα μέτρα σας…

🧓 Τα δεδομένα δείχνουν κάτι ανησυχητικό: σε ορισμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, οι συνταξιούχοι έχουν υψηλότερο εισόδημα από τους εργαζόμενους. Πρόκειται για μια στρέβλωση που δεν είναι απλώς κοινωνική· είναι βαθιά δημοσιονομική και διαρθρωτική.

Η Ελλάδα, αν και δεν είναι στον πίνακα, προηγείται στην κατάταξη…

💰 Όταν οι συντάξεις χρηματοδοτούνται κυρίως από τις εισφορές των εργαζομένων, αλλά ταυτόχρονα υπερβαίνουν τα εισοδήματά τους, δημιουργείται ένα σύστημα που δεν μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα. Η σχέση εργαζομένων–συνταξιούχων επιδεινώνεται λόγω δημογραφικής γήρανσης, μειώνοντας τη βάση χρηματοδότησης.

⚖️ Αυτό οδηγεί είτε σε αυξημένες εισφορές, είτε σε υψηλότερη φορολογία, είτε σε δημόσιο χρέος. Και στις τρεις περιπτώσεις, η ανάπτυξη υπονομεύεται.

📊 Η Ευρώπη έχει χτίσει ένα γενναιόδωρο κοινωνικό μοντέλο, αλλά σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με τα όριά του. Χωρίς προσαρμογές, το σύστημα μετατρέπεται σε μηχανισμό αναδιανομής εις βάρος της παραγωγικής οικονομίας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η βιωσιμότητα ενός συστήματος κρίνεται από τη σχέση εισφορών και παροχών

📌 Η δημογραφία επηρεάζει άμεσα τις συντάξεις και την ανάπτυξη

🌍⚠️ Ντάιμον: Γεωπολιτική, εμπόριο και AI στο επίκεντρο του ρίσκου

🌐 Ο Τζέιμι Ντάιμον, CEO της JP Morgan, προειδοποιεί πως οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία δεν προέρχονται μόνο από τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, αλλά και από τις εμπορικές εντάσεις που παραμένουν ενεργές. Στην κορυφή της λίστας τοποθετεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη σύγκρουση με το Ιράν, τη γενικότερη αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή, την τρομοκρατία και τις αυξανόμενες τριβές με την Κίνα.

🏦 Παράλληλα, ασκεί κριτική στο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο μετά το 2008, υποστηρίζοντας ότι, παρά τα θετικά του, δημιούργησε ένα αργό, ακριβό και κατακερματισμένο σύστημα, το οποίο περιόρισε τον παραγωγικό δανεισμό και αποδυνάμωσε πλευρές του χρηματοπιστωτικού μηχανισμού.

🤖 Για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Ντάιμον δεν βλέπει φούσκα, αλλά έναν τομέα με τεράστια δυναμική και αβέβαιη τελική έκβαση. Οι νικητές και οι ηττημένοι δεν έχουν ακόμη κριθεί, ενώ η αβεβαιότητα παραμένει το βασικό χαρακτηριστικό της εποχής.

🌿⚡ Greenvolt: Επιταχύνει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά ΑΠΕ

🔹 Το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τη Greenvolt, καθώς ο όμιλος επιβεβαίωσε την αναπτυξιακή του δυναμική με EBITDA 208 εκατ. ευρώ και επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη χρηματοοικονομική του βάση και δίνει ώθηση για νέες επενδύσεις.

🔹 Στην Ελλάδα, η εταιρεία διατηρεί ισχυρή παρουσία, με 319 MW έργων υπό κατασκευή στα τέλη του 2025. Από αυτά, το 93% αφορά φωτοβολταϊκά και το 7% αιολικά, στοιχείο που δείχνει τη σαφή έμφαση στην ηλιακή ενέργεια. Παράλληλα, ήδη λειτουργούν φωτοβολταϊκά έργα 268 MW, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό της στην εγχώρια αγορά.

🔹 Σε διεθνές επίπεδο, το pipeline των 12,8 GW αποτυπώνει τη στρατηγική επέκτασης και διαφοροποίησης του ομίλου. Η διοίκηση βλέπει το 2026 ως έτος περαιτέρω επιτάχυνσης, εκτιμώντας ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ενεργειακή μετάβαση.

🏦⏳ Citigroup: Πιο πίσω οι μειώσεις επιτοκίων της Fed

📊 Η Citigroup μεταθέτει για αργότερα το χρονοδιάγραμμα των μειώσεων επιτοκίων από τη Fed, μετά τα ισχυρότερα του αναμενομένου στοιχεία απασχόλησης στις ΗΠΑ και την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων. Πλέον προβλέπει συνολική χαλάρωση 75 μονάδων βάσης, με μειώσεις τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, αντί για Ιούνιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο που εκτιμούσε προηγουμένως.

💼 Παρά τη θετική έκπληξη στις νέες θέσεις εργασίας τον Μάρτιο, η αμερικανική τράπεζα θεωρεί ότι τα σημάδια επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας παραμένουν ορατά. Εκτιμά μάλιστα ότι η ανεργία θα κινηθεί υψηλότερα μέσα στο καλοκαίρι, καθώς η δυναμική της απασχόλησης αναμένεται να εξασθενήσει.

🌍 Την ίδια ώρα, ο πόλεμος με το Ιράν ενισχύει την αβεβαιότητα και αυξάνει τους κινδύνους για την οικονομία και την αγορά εργασίας. Έτσι, η Fed φαίνεται πως θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο πριν ξεκινήσει τον κύκλο νομισματικής χαλάρωσης.

➡️Συμβουλές Black Box:

📌 Ο αναγνώστης καλό είναι να βλέπει πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στον χρονισμό των μειώσεων παρά μόνο στο ύψος τους

📌 Η πορεία της ανεργίας, του πληθωρισμού και των γεωπολιτικών εξελίξεων αποκτά κεντρική σημασία για τις αγορές

📌 Τα επιτόκια μπορεί να πέσουν αργότερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ο κίνδυνος για την οικονομία έχει υποχωρήσει

📶🇬🇷 OTE: Η Ελλάδα ανεβαίνει ταχύτητα στον ψηφιακό χάρτη

🚀 Η Ελλάδα βελτιώνει αισθητά τη θέση της στις ταχύτητες ευρυζωνικών συνδέσεων 5G και WiFi, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τις επενδύσεις της COSMOTE TELEKOM σε δίκτυα νέας γενιάς, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία. Σύμφωνα με ανάλυση της Ookla, η χώρα κατέγραψε διάμεση ταχύτητα download 489 Mbps στα 5G+ δίκτυα το τέταρτο τρίμηνο του 2025, επίδοση που την τοποθετεί ανάμεσα στις καλύτερες διεθνώς.

📡 Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την τεχνολογική υπεροχή της COSMOTE TELEKOM, η οποία διαθέτει το μοναδικό εμπορικά διαθέσιμο δίκτυο 5G+ στην Ελλάδα, με πληθυσμιακή κάλυψη 78%. Παράλληλα, στις σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις, η Ελλάδα ανέβηκε 23 θέσεις στην κατάταξη της Ookla μέσα σε έναν χρόνο.

🏠 Καθοριστικό ρόλο παίζει και η ανάπτυξη του COSMOTE Fiber, που ήδη φτάνει σε 2,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο τα 3,5 εκατ. έως το 2030.

