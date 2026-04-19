Το υβριδικό «500αράκι» είναι γεγονός

Η FIAT επαναφέρει στη γκάμα του 500 μια πιο προσιτή εκδοχή του διαχρονικά δημοφιλούς μικρού της μοντέλου, που έρχεται να παραταχθεί δίπλα στην αμιγώς ηλεκτρική έκδοση που διατίθεται από καιρό στην αγορά. Ο λόγος για το νέο Fiat 500 Hybrid που έρχεται και στην Ελλάδα με εισαγωγική τιμή 19.213 ευρώ, διευρύνοντας την συνολική εμπορική απήχηση του μοντέλου.

Η νέα έκδοση διαφοροποιείται διακριτικά σε επίπεδο σχεδίασης από το ηλεκτρικό 500e, κυρίως χάρη στον αεραγωγό στον εμπρός προφυλακτήρα και την ένδειξη “Hybrid” στην πίσω πόρτα. Κατά τα λοιπά, διατηρεί το γνώριμο σχήμα που αποτελεί βασικό στοιχείο ταυτότητας του μοντέλου.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας υβριδικός κινητήρας βενζίνης 1,0 λίτρου, ισχύος 65 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και σύστημα Stop&Start. Η επιλογή αυτή τοποθετεί το 500 Hybrid στη λογική της απλής και αποδοτικής καθημερινής μετακίνησης, χωρίς την πολυπλοκότητα πιο εξελιγμένων υβριδικών διατάξεων.

Η γκάμα εξοπλισμού περιλαμβάνει τρία επίπεδα: Pop, Icon και la Prima. Στη βασική έκδοση Pop, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων TFT 7 ιντσών, πίσω αισθητήρες στάθμευσης, cruise control, κλιματισμό, αισθητήρα φωτός, φώτα ημέρας LED, ζάντες 15 ιντσών και βάση smartphone στο ταμπλό.

Η έκδοση Icon, με τιμή 20.713 ευρώ, προσθέτει σύστημα infotainment με οθόνη 10,25 ιντσών και συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto, συνδεδεμένες υπηρεσίες, ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, αυτόματο κλιματισμό και αισθητήρα βροχής.

Στην κορυφή της γκάμας, η έκδοση la Prima των 22.713 ευρώ ενισχύει περαιτέρω τον εξοπλισμό με κάμερα οπισθοπορείας και περιμετρικούς αισθητήρες στάθμευσης, ζάντες 17 ιντσών, LED προβολείς με αυτόματη λειτουργία, λεπτομέρειες χρωμίου, θερμαινόμενο παρμπρίζ και καθίσματα, φιμέ πίσω κρύσταλλα, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, επενδύσεις τεχνόδερματος, καθώς και διαιρούμενο και αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα.

Παράλληλα, το Fiat 500e συνεχίζει να διατίθεται στα ίδια επίπεδα εξοπλισμού, με τιμές που ξεκινούν από 27.223 ευρώ για την έκδοση Pop, 28.223 ευρώ για την Icon και 30.223 ευρώ για την la Prima, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης.

Και οι δύο εκδόσεις προσφέρονται με αμάξωμα Hatchback και Cabrio, με επιπλέον κόστος 2.000 ευρώ για την ανοικτή εκδοχή. Η παλέτα περιλαμβάνει επτά χρωματικές επιλογές, ενώ το ηλεκτρικό 500e διατίθεται επιπλέον και στην πρακτική έκδοση 3+1 με πρόσθετη πίσω πόρτα στη δεξιά πλευρά – επιλογή που αναμένεται να προστεθεί και στο Hybrid σε μεταγενέστερο στάδιο.

Σε επίπεδο κάλυψης, το 500 Hybrid και το 500e συνοδεύονται από πενταετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη και ισόχρονη οδική βοήθεια. Για την ηλεκτρική έκδοση, η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για οκτώ έτη ή έως 160.000 χιλιόμετρα.

Με την προσθήκη της υβριδικής έκδοσης, η FIAT επιχειρεί να καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα αναγκών, προσφέροντας μια πιο προσιτή εναλλακτική δίπλα στο αμιγώς ηλεκτρικό 500e και διατηρώντας παράλληλα τον αστικό χαρακτήρα που καθιέρωσε το μοντέλο.