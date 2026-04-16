Τέχνη και (ηλεκτρικό) αυτοκίνητο…

Η Renault συνεχίζει να διερευνά τα όρια ανάμεσα στο αυτοκίνητο και τη σύγχρονη τέχνη, παρουσιάζοντας μια ιδιαίτερη εκδοχή του Renault Twingo E‑Tech Electric σε συνεργασία με τον Joshua Vides.

Ο Αμερικανός καλλιτέχνης, γνωστός για τη μονοχρωματική, εμπνευσμένη από κόμικς αισθητική του, επανερμήνευσε το ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας μέσα από μια ζωντανή καλλιτεχνική performance στο Renault Carwalk στο Παρίσι.

Σε δύο ανοιχτές συνεδρίες, το Twingo μεταμορφώθηκε μπροστά στο κοινό από ένα βιομηχανικό αντικείμενο σε ένα εντυπωσιακό έργο τέχνης, με έντονες γραμμές που δημιουργούν την ψευδαίσθηση ενός δισδιάστατου σχεδίου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Renault να συνεργάζεται με σύγχρονους δημιουργούς, αναδεικνύοντας τη σχεδίαση και την πολιτιστική διάσταση των μοντέλων της. Το συγκεκριμένο έργο εκτίθεται έως τις 9 Ιουνίου στο πλαίσιο της έκθεσης Pop Art Car και στη συνέχεια θα ενταχθεί στη συλλογή art cars του Renault Fund.

Το νέο Twingo E-Tech Electric αναμένεται να φτάσει στην ελληνική αγορά στα τέλη της άνοιξης, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός εμβληματικού μοντέλου σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή.