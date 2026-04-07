Ποιο είναι το SUV που «πούλησε» περισσότερο από κάθε άλλο μοντέλο τον Μάρτιο;

Την έκπληξη έκανε τον μήνα που πέρασε η Nissan, καταγράφοντας κορυφαίες επιδόσεις που την έφεραν στη 2η θέση της ελληνικής αγοράς, με απόλυτη κυριαρχία στα crossovers/SUV και το γνωστότατο Juke να αναδεικνύεται σε απόλυτο πρωταθλητή των πωλήσεων.

Η Nissan επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη διαχρονική της θέση ως μία από τις κορυφαίες μάρκες της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, καταγράφοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα τον Μάρτιο.

Με 1.260 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 8,5%, η Nissan κατέκτησε τη 2η θέση στο σύνολο της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοσή της μέσα στα τελευταία δέκα έτη. Η επίδοση αυτή αποδεικνύει στην πράξη τη δυναμική της μάρκας, καθώς και την απήχηση των μοντέλων της στο ελληνικό κοινό.

Nissan Juke: Νο1 σε πωλήσεις τον Μάρτιο στην ελληνική αγορά

Το Nissan Juke πέτυχε το απόλυτο ρεκόρ τον Μάρτιο, κατακτώντας την κορυφή όχι μόνο στην κατηγορία του, αλλά και στο σύνολο της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου. Με 867 ταξινομήσεις, αναδείχθηκε το No1 μοντέλο ανεξαρτήτως κατηγορίας, ενώ στην κατηγορία των B-SUV κατέγραψε μερίδιο αγοράς 14,6%. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει τον ξεχωριστό συνδυασμό μοντέρνου σχεδιασμού, κορυφαίας τεχνολογίας και μοναδικού χαρακτήρα, που έχει κερδίσει την προτίμηση των οδηγών εδώ και χρόνια.

Nissan Qashqai: Ο ιδρυτής της κατηγορίας στην κορυφή των C-SUV

Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η πορεία του Nissan Qashqai, το οποίο παραμένει σταθερά στις κορυφαίες επιλογές του ελληνικού κοινού. Με 384 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 12,6% στην κατηγορία των C-SUV, κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως το μοντέλο που δημιούργησε την κατηγορία των crossovers το 2007 και συνεχίζει να αποτελεί τη No1 επιλογή των Ελλήνων καταναλωτών μέχρι και σήμερα.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις του Μαρτίου θέτουν τις βάσεις για μια πολύ θετική πορεία της Nissan για το 2026, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την επικείμενη έλευση δύο πολύ σημαντικών μοντέλων: του εμβληματικού Nissan Micra και του πολυβραβευμένου Nissan Leaf.