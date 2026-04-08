Μετακινήσεις πολυτελείας για οκτώ… οικολόγους

Θα μπορούσε να πει κανείς πως τα πολυμορφικά του παρελθόντος, που δέχτηκαν βαρύ πλήγμα από την επέλαση των SUV, επιχειρούν να πάρουν την εκδίκησή τους. Γιατί η φημισμένη εταιρία με σήμα το αστέρι ρίχνει τώρα στη μάχη ένα ενός όγκου ηλεκτρικό και πολυδιάστατο μοντέλο που μπορεί να λειτουργήσει είτε ως πρακτικό οικογενειακό μεταφορικό μέσο, είτε ως λιμουζίνα για τη μεταφορά υψηλών προσώπων. Σταθερή αξία οι επιδόσεις, η τεχνολογία και η πολυτέλεια. O λόγος για τη νέα Mercedes VLE.

Με τη νέα ηλεκτρική VLE, η Mercedes-Benz ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των μεγάλων πολυμορφικών οχημάτων, επιχειρώντας να γεφυρώσει δύο διαφορετικούς κόσμους: την άνεση και την ποιότητα κύλισης μιας λιμουζίνας με την πρακτικότητα και την ευελιξία ενός MPV. Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική VAN.EA, η οποία έχει σχεδιαστεί εξαρχής για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών, από οικογενειακή χρήση έως επαγγελματικές μεταφορές υψηλών προδιαγραφών.

Η VLE δεν αποτελεί απλώς έναν διάδοχο των σημερινών πολυμορφικών της μάρκας, αλλά μια συνολική επανατοποθέτηση της κατηγορίας στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Με δυνατότητα μεταφοράς έως και οκτώ επιβατών και με έντονο προσανατολισμό στην ψηφιακή εμπειρία, επιχειρεί να απαντήσει σε ένα διευρυνόμενο κοινό που αναζητά συνδυασμό χώρων, τεχνολογίας και αποδοτικότητας.

Αρχιτεκτονική και σχεδίαση με γνώμονα την αποδοτικότητα

Η νέα πλατφόρμα VAN.EA επιτρέπει διαφορετικές εκδόσεις αμαξώματος και διαμορφώσεων, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα ακαμψίας και ενεργειακής απόδοσης. Η VLE υιοθετεί χαμηλή και αεροδυναμικά βελτιστοποιημένη σιλουέτα, με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,25 – τιμή ιδιαίτερα χαμηλή για όχημα αυτού του μεγέθους.

Η σχεδίαση διατηρεί τα βασικά στοιχεία ταυτότητας της Mercedes-Benz, με τη λεγόμενη «φωτεινή υπογραφή» να δίνει το παρών εμπρός και πίσω, αλλά προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της ηλεκτροκίνησης, όπου η αεροδυναμική παίζει καθοριστικό ρόλο στην αυτονομία. Το αποτέλεσμα είναι ένα όχημα με έντονη παρουσία, χωρίς θυσίες στον τομέας της λειτουργικότητας.

Χώροι, ευελιξία και ψηφιακή εμπειρία

Στο εσωτερικό, η VLE δίνει προτεραιότητα στην ευελιξία και τη δυνατότητα αναδιαμόρφωσης των χώρων. Το σύστημα καθισμάτων επιτρέπει διατάξεις από πέντε έως οκτώ θέσεις, με επιλογές μεταξύ ατομικών καθισμάτων και «πάγκων» (ενιαίων καθισμάτων μεγάλου πλάτους για δύο-τρεις επιβάτες), ενώ τα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα μπορούν να μετακινούνται ακόμη και απομακρυσμένα μέσω του infotainment ή εφαρμογής.

Η λειτουργία “Remote Variable Rear Space” επιτρέπει προκαθορισμένες διαμορφώσεις – από μέγιστο χώρο αποσκευών έως διάταξη με αυξημένο χώρο για τα πόδια – προσφέροντας πρακτική προσαρμογή στις καθημερινές ανάγκες. Ο διαθέσιμος όγκος αποσκευών φτάνει μέχρι τα 795 λίτρα με τρεις σειρές καθισμάτων και έως 4.078 λίτρα με πλήρη αφαίρεση των καθισμάτων.



Στο επίπεδο άνεσης, ξεχωρίζουν επιλογές όπως το Grand Comfort Seat με λειτουργίες μασάζ και στήριξης, αλλά και η πανοραμική οροφή Sky View, που ενισχύει την αίσθηση χώρου. Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός και η συνολική σχεδίαση της καμπίνας δημιουργούν ένα περιβάλλον που παραπέμπει περισσότερο σε lounge παρά σε παραδοσιακό όχημα.

Infotainment και όχι μόνον

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της VLE έχει το νέο λειτουργικό σύστημα MB.OS, το οποίο ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη και συνδέει όλα τα επιμέρους συστήματα του οχήματος. Το σύστημα υποστηρίζει over-the-air ενημερώσεις, επιτρέποντας συνεχή αναβάθμιση λειτουργιών χωρίς επίσκεψη σε συνεργείο.

Το cockpit διαθέτει την προαιρετική MBUX Superscreen, με τρεις οθόνες κάτω από μία ενιαία γυάλινη επιφάνεια, ενώ για τους πίσω επιβάτες προσφέρεται το MBUX Rear Space Experience. Σε αυτή την περίπτωση, μια αναδιπλούμενη οθόνη 31,3 ιντσών με ανάλυση 8K μετατρέπει την καμπίνα σε χώρο ψυχαγωγίας ή εργασίας, υποστηρίζοντας ακόμη και βιντεοδιασκέψεις.

Η ενσωμάτωση υπηρεσιών όπως το Google Maps και AI assistants πολλαπλών επιπέδων δείχνει τη στροφή της Mercedes-Benz προς μια πιο «λογισμικοκεντρική» προσέγγιση, όπου το όχημα λειτουργεί ως ψηφιακή πλατφόρμα.

High Voltage

Η VLE βασίζεται σε ηλεκτρικό σύστημα 800 V, που επιτρέπει εξαιρετικά ταχεία φόρτιση με ιδιαίτερα υψηλή ισχύ και, κατά συνέπεια, μειωμένους χρόνους «γεμίσματος» της μπαταρίας. Έτσι, σε ταχυφορτιστή DC, η Mercedes VLE μπορεί να ανακτήσει έως 320 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε περίπου 15 λεπτά.

Η μπαταρία έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 115 kWh και χρησιμοποιεί χημεία NMC, ενώ σύντομα θα προστεθούν και εκδόσεις με μπαταρίες χημείας LFP. Η κατανάλωση ενέργειας κυμαίνεται μεταξύ 18,6 και 20,4 kWh/100 km, τιμές ανταγωνιστικές για το μέγεθος και τη μάζα του οχήματος – με τη συνολική αυτονομία ξεπερνά τα 700 χιλιόμετρα κατά WLTP.

Στη βάση της γκάμας βρίσκεται η VLE 300 electric με ισχύ 200 kW, ενώ η τετρακίνητη VLE 400 4MATIC αποδίδει 305 kW και είναι ικανή να επιταχύνει εξαιρετικά γρήγορα: 0-100 km/h σε 6,5 δευτερόλεπτα.

Σημειώστε ότι η απόδοση του συστήματος κίνησης, από την μπαταρία στους τροχούς, φτάνει έως το 93% σε συνθήκες ταξιδιού, ενώ η τετρακίνηση ενεργοποιεί τον πίσω ηλεκτροκινητήρα μόνο όταν απαιτείται, με στόχο τη ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης.

Δυναμικά πολιτισμένη

Η VLE εξοπλίζεται με αερανάρτηση AIRMATIC με δυνατότητα μεταβολής ύψους έως 40 mm, ενώ για πρώτη φορά χρησιμοποιεί δεδομένα χαρτογράφησης για τη βελτιστοποίηση της αεροδυναμικής σε πραγματικό χρόνο.

Η τετραδιεύθυνση, με γωνία έως 7 μοίρες στον πίσω άξονα, μειώνει τον κύκλο στροφής στα 10,9 μέτρα, διευκολύνοντας σημαντικά τους ελιγμούς σε αστικό περιβάλλον – κρίσιμο στοιχείο για ένα όχημα τέτοιων διαστάσεων.

Παράλληλα, η εκτεταμένη ηχομόνωση και η απομόνωση του συστήματος μετάδοσης συμβάλλουν σε επίπεδα ακουστικής άνεσης που προσεγγίζουν εκείνα μιας λιμουζίνας.

Ασφάλεια και συστήματα υποβοήθησης

Η VLE διαθέτει ένα εκτεταμένο πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, με βασικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει adaptive cruise control (DISTRONIC) και δυνατότητες ημιαυτόνομης οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο.

Το σύστημα αισθητήρων αποτελείται από 10 κάμερες, 5 ραντάρ και 12 αισθητήρες υπερήχων, ενώ όλα ελέγχονται από έναν κεντρικό υπολογιστή υψηλών επιδόσεων. Σε επίπεδο παθητικής ασφάλειας, το όχημα διαθέτει έως και 11 αερόσακους και ενισχυμένη δομή αμαξώματος.

Πολλαπλοί ρόλοι

Η VLE έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει διαφορετικά σενάρια χρήσης. Μπορεί να λειτουργήσει ως οικογενειακό όχημα, ως μέσο μεταφοράς δραστηριοτήτων αναψυχής – με δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2,5 τόνους – αλλά και ως premium shuttle για επαγγελματική χρήση.

Η ύπαρξη συρόμενων θυρών και από τις δύο πλευρές, με δυνατότητα hands-free λειτουργίας, διευκολύνει την πρόσβαση σε στενούς χώρους, ενώ η συνολική εργονομία του εσωτερικού υποστηρίζει την καθημερινή χρήση.

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η Mercedes-Benz VLE αποτελεί μια σαφή ένδειξη της κατεύθυνσης που ακολουθεί η μάρκα στην κατηγορία των μεγάλων πολυμορφικών οχημάτων. Με βασικό άξονα την ηλεκτροκίνηση, τη ψηφιακή ενοποίηση και την ευελιξία χρήσης, επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του MPV σε ένα περιβάλλον όπου οι απαιτήσεις μετακίνησης διαφοροποιούνται.

Πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο κατά πόσο ένα τέτοιο όχημα μπορεί να καλύψει ταυτόχρονα ανάγκες ιδιωτικής και επαγγελματικής χρήσης, διατηρώντας υψηλό επίπεδο άνεσης και αποδοτικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η VLE δεν λειτουργεί απλώς ως νέο μοντέλο, αλλά ως πρόταση για μια νέα κατηγορία μεταφορικών μέσων.