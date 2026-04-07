Η Toyota Motor Corporation εντάσσεται στην κοινοπραξία cellcentric για κυψέλες καυσίμου, μαζί με τη Daimler Truck και τον Όμιλο Volvo

Η Toyota Motor Corporation, η Daimler Truck και ο Όμιλος Volvo, μέσω μη δεσμευτικής συμφωνίας, θα συνεργαστούν στη βάση ισότιμης μετοχικής συμμετοχής στην κοινοπραξία cellcentric, με στόχο να συνδυάσουν την τεχνογνωσία τους για την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική αξιοποίηση συστημάτων κυψελών καυσίμου για βαρέα οχήματα και άλλες απαιτητικές εφαρμογές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Toyota Motor Corporation και η cellcentric θα αναλάβουν από κοινού την εξέλιξη των βασικών στοιχείων των μονάδων κυψελών καυσίμου, της αρχιτεκτονικής και των συστημάτων ελέγχου, με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων που αξιοποιούν τις τεχνολογίες και των δύο μερών.

Η Toyota θα συνδυάσει την εμπειρία της στις κυψέλες καυσίμου με την εκτεταμένη τεχνογνωσία της Daimler Truck και του Ομίλου Volvo στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων, ενισχύοντας την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα της cellcentric στην αγορά. Η κοινοπραξία αναμένεται να αποτελέσει το κοινό κέντρο εξειδίκευσης για ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική αξιοποίηση συστημάτων κυψελών καυσίμου, τόσο για εντός όσο και εκτός δρόμου μεταφορές, καθώς και για άλλες απαιτητικές εφαρμογές.

Παράλληλα, μέσω συνεργασιών με βιομηχανικούς εταίρους στην αλυσίδα αξίας του υδρογόνου, οι εταίροι στοχεύουν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη υποδομών και εφοδιασμού υδρογόνου από τα πρώτα στάδια. Μέσω της cellcentric, οι τρεις εταιρείες θα ενισχύσουν τον ρόλο του υδρογόνου ως βασική ενεργειακή επιλογή για την απανθρακοποίηση των μεταφορών.

Ο Πρόεδρος και CEO της Toyota, Koji Sato, ανέφερε: «Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για την ευκαιρία συνεργασίας με την Daimler Truck και τον Όμιλο Volvo ως εταίροι στη δημιουργία μιας κοινωνίας υδρογόνου. Η cellcentric, με τη βαθιά τεχνογνωσία της στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων, σε συνδυασμό με την άνω των 30 ετών εμπειρία της Toyota Motor Corporation στην ανάπτυξη κυψελών καυσίμου για επιβατικά αυτοκίνητα, επιτρέπουν την ανάπτυξη κορυφαίων συστημάτων κυψελών καυσίμου για βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Στην Toyota θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην υλοποίηση μιας βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας υδρογόνου, μαζί με εταίρους που μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος και CTO της cellcentric, Nicholas Loughlan, δήλωσε: «Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που μία από τις κορυφαίες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως, η Toyota Motor Corporation, γίνεται μέτοχος στη cellcentric ― ένα ισχυρό δείγμα εμπιστοσύνης προς την εταιρεία μας. Η νέα αυτή δομή μας δίνει την ευκαιρία να ενισχύσουμε σημαντικά την εταιρεία σε όλη την αλυσίδα αξίας».

Επιπλέον, εκπρόσωποι της Daimler Truck και της Volvo τόνισαν τη σημασία της ένταξης της Toyota στην κοινοπραξία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου και την απανθρακοποίηση των μεταφορών.

O Karin Rådström, Πρόεδρος και CEO, Daimler Truck σημείωσε «Είμαστε περήφανοι που η Toyota Motor Corporation πλαισιώνει την cellcentric ως μέτοχος. Η συνεργασία αυτή θα ενισχύσει την ανάπτυξη και θα επεκτείνει περαιτέρω την τεχνολογία υδρογόνου, συμπληρώνοντας τα αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης στην προσπάθεια για την απανθρακοποίηση των μεταφορών».

Από την πλευρά του ο Martin Lundstedt, Πρόεδρος και CEO του Ομίλου Volvo ανέφερε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή τη νέα συνεργασία με την Toyota Motor Corporation, ώστε μέσω της cellcentric να επιταχύνουμε τις εφαρμογές υδρογόνου και να δημιουργήσουμε την απαραίτητα κλίμακα για την απανθρακοποίηση των μεταφορών. Πρόκειται για ένα σημαντικό μήνυμα προς τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους υπόλοιπους φορείς του οικοσυστήματος. Δεδομένης της σημασίας της επιτάχυνσης της μετάβασης σε μεταφορές με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, η συνεργασία κορυφαίων εταιρειών είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Η ένταξη της Toyota στην πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προς την απανθρακοποίηση των βιομηχανιών μας».

Ανεξάρτητη εταιρεία με ισότιμους εταίρους

Η Toyota Motor Corporation μέσω επένδυσης, θα συμμετάσχει στην αύξηση του κεφαλαίου της cellcentric, εξασφαλίζοντας ισότιμη μετοχική συμμετοχή με τις Daimler Truck και Όμιλο Volvo. Όλοι οι μέτοχοι της κοινοπραξίας θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα, έκαστος στον δικό του επιχειρηματικό τομέα. Η cellcentric θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη εταιρεία και κοινό κέντρο εξειδίκευσης για την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική αξιοποίηση συστημάτων κυψελών καυσίμου, εξυπηρετώντας ένα ευρύ φάσμα πελατών στους τομείς των βαρέων μεταφορών, καθώς και σε άλλες απαιτητικές εφαρμογές. Η συνεργασία των μερών συνδυάζει τις συμπληρωματικές δυνατότητες των εταίρων και διασφαλίζει την απαιτούμενη κλίμακα και αποδοτικότητα για ανάπτυξη και εμπορική διάθεση ανταγωνιστικών συστημάτων.

Η συμφωνία δεν είναι δεσμευτική και οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν για την επίτευξη μιας νομικά δεσμευτικής συμφωνίας, υπό την έγκριση όλων των σχετικών φορέων και ρυθμιστικών αρχών.

Η στρατηγική απανθρακοποίησης των μεταφορών

Η συνεργασία στοχεύει να καθιερώσει τις κυψέλες καυσίμου υδρογόνου ως κύρια τεχνολογία για την απανθρακοποίηση των μεταφορών παγκοσμίως, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Πράσινου Συμφώνου και τη νομοθεσία για την κοινωνία υδρογόνου στην Ιαπωνία. Εξάλλου, η τεχνολογία υδρογόνου έχει προωθηθεί μέσα από συνεργασίες πολλών φορέων, και η συνέργεια αυτή αποτελεί το θεμέλιο για περαιτέρω ανάπτυξη. Μέσα από τη συνεργασία με εταίρους σε όλο το οικοσύστημα, τα μέρη θα ανταλλάξουν τεχνογνωσία και θα αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις για βιώσιμη και αποτελεσματική αξιοποίηση συστημάτων κυψελών καυσίμου σε βαρέα οχήματα και άλλες απαιτητικές εφαρμογές.