Ford Puma Gen-E Van: Αθηναϊκή πρεμιέρα στην έκθεση ERGO.TECH

Πρεμιέρα στην Αθήνα για τo νέο Ford Puma Gen-E Van στην ERGO.TECH, την κορυφαία έκθεση στην Ελλάδα για τα μηχανήματα έργων και τον εξοπλισμό εργοταξίων, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC) στην Παιανία. Οι επισκέπτες του περιπτέρου της Ford Βελμάρ έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά, εκτός από το νέο Puma Gen-E Van, τα δημοφιλή επαγγελματικά μοντέλα Transit Custom και Ranger PHEV Wildtrak.

Το νέο Ford Puma Gen-E Van βρίσκεται στο περίπτερο της Ford Βελμάρ, στον προαύλιο χώρο της έκθεσης, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να δουν από κοντά αλλά και να μάθουν για τις προδιαγραφές και τις προηγμένες τεχνολογίες του.

Ford Puma Gen-E Van: Η έξυπνη ηλεκτρική λύση

Βασισμένο στην επιβατική έκδοση του ηλεκτρικού crossover της Ford, το νέο Ford Puma Gen-E Vav είναι σχεδιασμένο με κριτήριο την επαγγελματική χρήση. Διατηρεί τα εμπρός καθίσματα για οδηγό και συνοδηγό, ενώ η πίσω σειρά καθισμάτων έχει αφαιρεθεί πλήρως, δημιουργώντας έναν εξαιρετικά πρακτικό και ενιαίο επίπεδο χώρο φόρτωσης με μεταλλικό διαχωριστικό ασφαλείας μήκους 1.300 mm, πλάτους 950 mm και ύψους 820 mm, προσφέροντας όγκο 1 m³. Οι πλαϊνές πίσω πόρτες ανοίγουν κανονικά, διευκολύνοντας την πρόσβαση τόσο από το πλάι όσο και από την πίσω πόρτα. Το μικτό ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 490 kg (415 kg με τον οδηγό), καλύπτοντας με απόλυτη επάρκεια τις καθημερινές ανάγκες μεταφοράς ενός επαγγελματία ή μιας μικρής επιχείρησης.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Puma Van Gen-E τροφοδοτείται από έναν προηγμένο, αποδοτικό και με ιδιαίτερα περιορισμένες ανάγκες συντήρησης ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 168 PS και ροπή 290 Nm, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια συμπαγή μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 43 kWh. Η αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας φτάνει την εντυπωσιακή τιμή των 523 km σε αστική χρήση και τα 376 km σε μικτές συνθήκες με μέση κατανάλωση 13,1 kWh/100 km.

Παράλληλα, οι επισκέπτες της φετινής έκθεσης ERGO.TECH έχουν την ευκαιρία να δουν και δύο από τα πιο δημοφιλή επαγγελματικά μοντέλα της Ford Pro: το Transit Custom, το οποίο συνδυάζει την πρακτικότητα, την αξιοπιστία και την στιβαρότητα με τις υψηλές μεταφορικές δυνατότητες και το νέο Ranger PHEV Wildtrak, ένα μοντέλο που εισάγει για πρώτη φορά την υβριδική τεχνολογία στην ιστορία του Ranger προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία για καθημερινές μετακινήσεις χωρίς συμβιβασμούς.