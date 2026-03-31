Ένας κατασκευαστής από την Κίνα στον ετήσιο κατάλογο της S&P Global για την αειφορία

Για πρώτη φορά φέτος ένας εκπρόσωπος της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του διεθνούς οίκου αξιολόγησης S&P Global για τις επιδόσεις του στην Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG). Πρόκειται για την Geely Auto που τιμήθηκε ως “Industry Mover” - κινητήριος δύναμη της αυτοκινητοβιομηχανίας

H S&P Global, ο κορυφαίος διεθνής οίκος αξιολόγησης, κυκλοφόρησε πριν μερικές μέρες το Global Sustainability Yearbook 2026, τον ετήσιο κατάλογό της με τις κορυφαίες εταιρείες του πλανήτη όσον αφορά στην αειφορία και τον κοινωνικό αντίκτυπο. Σε αυτόν συμπεριλήφθηκε και η Geely Auto, μοναδική εκπρόσωπος της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ως αναγνώριση της εξαιρετικής απόδοσης της εταιρείας στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνικής Ευθύνης και της Διακυβέρνησης (ESG). Μάλιστα, στη Geely Auto απονεμήθηκε ο τίτλος “Industry Mover”, ως κινητήριας δύναμης της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων από την Κίνα συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο. Τις προηγούμενες τρεις χρονιές η Geely Auto είχε συμπεριληφθεί στην έκδοση του καταλόγου της S&P Global για την Κίνα, με την εφετινή επιτυχία να αποτελεί ιδιαίτερη τιμή καθώς από τις 78 αυτοκινητοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως και αξιολογήθηκαν, μόλις οκτώ εξασφάλισαν μία θέση στον κατάλογο της S&P Global.

Το φετινό επίτευγμα της Geely Auto, επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση και τη συστηματική επένδυση της Geely Auto στην αριστεία ESG και την ηγετική της θέση στη βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Ο δείκτης ESG (Environmental, Social, Governance) αντιπροσωπεύει την πλέον σύγχρονη εικόνα αειφορίας και κοινωνικού αποτυπώματος για μια εταιρεία. Αναδεικνύει την αίσθηση κοινωνικής ευθύνης που την διακρίνει και αποκτά ρόλο «σφραγίδας έγκρισης» για μεμονωμένους επενδυτές αλλά και μεγάλους επενδυτικούς οίκους με ιδιαίτερη ευαισθησία στον τομέα του ESG. Την ίδια στιγμή, αποτελεί απόδειξη ανώτερης εταιρικής δομής και εργασιακού περιβάλλοντος. Στη σημερινή, ιδιαίτερα ανταγωνιστική εποχή με το παγκόσμιο ενδιαφέρον να εστιάζεται έντονα σε πρακτικές αειφορίας για τις εταιρείες, μία καλή επίδοση σε δείκτες ESG έχει αντίστοιχη βαρύτητα όσο και αυτοί που αφορούν στην οικονομική κατάσταση ενός οργανισμού.

Το Global Sustainability Yearbook της S&P Global θεωρείται παγκοσμίως ίσως το πιο σημαντικό σημείο αναφοράς εταιρικής βιωσιμότητας. Για την εφετινή έκδοση αξιολογήθηκαν περισσότερες από 9.200 εταιρείες απ’ όλο τον κόσμο, με μόνο 848 εταιρείες από 59 κλάδους να συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο. Μεταξύ αυτών, 81 ήταν κινεζικές εταιρείες ενώ μόνο 15 έλαβαν τη διάκριση “Industry Mover”.

Πληροφορίες για τη Geely Auto

Η Geely Auto Group είναι ένας κορυφαίος κατασκευαστής αυτοκινήτων, με έδρα την Κίνα, και παρουσία σε περισσότερες από 81 χώρες σε όλον τον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1997, ως θυγατρική της Zhejiang Geely Holding Group, τον παγκόσμιο επιχειρηματικό όμιλο, που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της τεχνολογίας. Με την προσήλωσή της στην καινοτομία, στην ποιότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη, η Geely Auto επεκτείνει συνεχώς το παγκόσμιο αποτύπωμά της και έχει αναδειχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως.

Ο Όμιλος Geely Auto το 2025 έκανε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων με πάνω από 4 εκατομμύρια οχήματα το 2025. Η μάρκα Geely ξεπέρασε τα 3,02 εκατ. πωλήσεις οχημάτων το 2025, σημειώνοντας αύξηση 39%. Οι πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) ανήλθαν σε 1,69 εκατ. μονάδες (+90%), ενώ και στον τομέα των οχημάτων εσωτερικής καύσης (ICE), η Geely Auto κατέχει ηγετική θέση, με πάνω από 1.214.000 πωλήσεις.