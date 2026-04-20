Ένα γαλάζιο αυτοκίνητο κατακτά την «πράσινη κόλαση»

Το Ford GT Mk IV κατέγραψε μία από τις κορυφαίες επιδόσεις στην ιστορία της πίστας Nürburgring Nordschleife, ολοκληρώνοντας έναν γύρο σε 6:15.59 και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ford Motor Company στην εξέλιξη των οχημάτων υψηλών επιδόσεων.

Η συγκεκριμένη επίδοση δεν αποτελεί απλώς έναν γρήγορο χρόνο, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τεχνολογικής εξέλιξης και αγωνιστικής παράδοσης, με τη Ford να αξιοποιεί την πιο απαιτητική πίστα του κόσμου ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων των μοντέλων της.

Ρεκόρ με πολλαπλές προεκτάσεις

Η διαδρομή των 20,7 χιλιομέτρων της Nordschleife, γνωστή και ως «Πράσινη Κόλαση», αποτελεί διαχρονικά το απόλυτο πεδίο δοκιμών για αυτοκίνητα επιδόσεων. Οι συνεχόμενες στροφές, οι έντονες υψομετρικές διαφορές και η τεχνική της πολυπλοκότητα δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο δοκιμάζονται και αναδεικνύονται τόσο τα όρια των μηχανικών συνόλων όσο και οι δυνατότητες των οδηγών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ford διατηρεί εδώ και δεκαετίες μια σταθερή προσέγγιση: τη μέτρηση και ποσοτικοποίηση της απόδοσης, με στόχο την πλήρη κατανόηση των ορίων των οχημάτων της. Το GT Mk IV αποτελεί την πιο πρόσφατη έκφραση αυτής της φιλοσοφίας, συνδυάζοντας τεχνολογία αιχμής και αγωνιστική εμπειρία.

Με χρόνο 6:15.59, το GT Mk IV κατατάσσεται πλέον ως το τρίτο ταχύτερο αυτοκίνητο που έχει κινηθεί ποτέ στην πίστα, ενώ ταυτόχρονα καθιστά τη Ford τον ταχύτερο, στο Nürburgring, Αμερικανό κατασκευαστή. Παράλληλα, το μοντέλο καταγράφει μια σειρά από επιμέρους διακρίσεις: είναι το ταχύτερο αυτοκίνητο στην «Πράσινη Κόλαση» που διατίθεται προς αγορά, καθώς και το γρηγορότερο όχημα που βασίζεται αποκλειστικά σε κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Τα στοιχεία αυτά αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο αποκλειστικά για χρήση σε πίστα, χωρίς περιορισμούς που σχετίζονται με την καθημερινή οδήγηση ή τις προδιαγραφές δρόμου.

Καθαρά αγωνιστική προσέγγιση

Το GT Mk IV εντάσσεται στην κατηγορία των πρωτοτύπων και κατασκευάζεται σε μόλις 67 αντίτυπα, γεγονός που υπογραμμίζει τον συλλεκτικό και εξειδικευμένο χαρακτήρα του. Η τεχνική του βάση περιλαμβάνει έναν ειδικά εξελιγμένο κινητήρα EcoBoost V6 με διπλό υπερσυμπιεστή, ο οποίος αποδίδει πάνω από 800 ίππους. Το σύστημα κίνησης συνοδεύεται από ένα αγωνιστικό κιβώτιο ταχυτήτων, σχεδιασμένο για μέγιστη απόδοση στην πίστα.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η ανάρτηση Adaptive Spool Valve (ASV) της Multimatic, η οποία έχει εξελιχθεί για χρήση σε αγωνιστικές συνθήκες, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ελέγχου και σταθερότητας. Το μακρύτερο μεταξόνιο συμβάλλει στη βελτίωση της δυναμικής συμπεριφοράς, ενώ το αμάξωμα από ανθρακονήματα μειώνει το βάρος και ενισχύει τη δομική ακαμψία.

Η αεροδυναμική έχει επίσης καθοριστική σημασία, με την ουρά τύπου “duck-tail” και τις επιμέρους επεμβάσεις στο αμάξωμα να έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία αυξημένης κάθετης δύναμης, στοιχείο κρίσιμο για την επίτευξη υψηλών ταχυτήτων με ασφάλεια.

Ο άνθρωπος πίσω από το ρεκόρ

Για την επίτευξη της επίδοσης, η Ford επέλεξε τον εργοστασιακό οδηγό Frédéric Vervisch, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία στη συγκεκριμένη πίστα. Ο Vervisch έχει κατακτήσει δύο φορές τη νίκη στον 24ωρο αγώνα Nürburgring, το 2019 και το 2022, ενώ έχει συμμετάσχει και σε επιτυχίες με τη νέα Mustang GT3.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το GT Mk IV προσφέρει άμεση απόκριση και υψηλό επίπεδο ακρίβειας, επιτρέποντας στον οδηγό να κινηθεί με αυτοπεποίθηση ακόμη και στα πιο απαιτητικά τμήματα της διαδρομής. Η εμπειρία οδήγησης περιγράφεται ως μοναδική, με το αυτοκίνητο να λειτουργεί ως προέκταση των εντολών του οδηγού.

Η παράδοση της Ford

Η χρονική συγκυρία της επίδοσης δεν είναι τυχαία. Συμπίπτει με την ολοκλήρωση της παραγωγής της τελευταίας γενιάς του Ford GT, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί τα 10 χρόνια από τη νίκη του μοντέλου στο Le Mans.

Επιπλέον, φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από την έναρξη της θρυλικής πορείας του Ford GT40 στους αγώνες αντοχής, γεγονός που προσδίδει συμβολικό χαρακτήρα στη νέα αυτή επίδοση.

Το GT Mk IV δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Αντίθετα, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Ford Racing που περιλαμβάνει διαφορετικά οχήματα υψηλών επιδόσεων, από ηλεκτρικά πρωτότυπα μέχρι εξειδικευμένα αγωνιστικά μοντέλα.

Στην ίδια πίστα έχουν καταγραφεί επίσης εντυπωσιακοί χρόνοι για το F-150 Lightning SuperTruck (6:43.482), το Transit SuperVan 4.2 (6:48.393) και το Mustang GTD (6:52.072), αποτυπώνοντας τη δυνατότητα της Ford να εξελίσσει τεχνολογίες σε διαφορετικές κατηγορίες οχημάτων.

Από την πίστα στον δρόμο

Η επίδοση στο Nürburgring δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας εξέλιξης. Οι τεχνολογίες που δοκιμάζονται σε ακραίες συνθήκες μεταφέρονται σταδιακά και στα μοντέλα παραγωγής, βελτιώνοντας την απόδοση, την ασφάλεια και την οδηγική εμπειρία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το GT Mk IV λειτουργεί ως τεχνολογικό εργαστήριο για τη Ford, επιβεβαιώνοντας ότι η εξέλιξη στην κορυφή των επιδόσεων μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο και στα αυτοκίνητα που προορίζονται για ευρύτερη χρήση.