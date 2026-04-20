Αυτό το διπλοκάμπινο είναι ηλεκτρικό, ήδη βραβευμένο, και έρχεται στην Ελλάδα

Το νέο KGM Musso EV απέσπασε διάκριση στον διεθνή θεσμό Red Dot Design Award 2026, κατακτώντας τον τίτλο “Red Dot Winner” στην κατηγορία Product Design. Η βράβευση αυτή τοποθετεί το ηλεκτρικό pick-up της KGM ανάμεσα στις πιο ξεχωριστές σχεδιαστικές προτάσεις της χρονιάς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Musso EV διακρίθηκε για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει τη λειτουργικότητα ενός επαγγελματικού οχήματος με μια σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα. Πρόκειται για το μοναδικό ηλεκτρικό pick-up κορεατικής προέλευσης, με τη σχεδίασή του να βασίζεται στη φιλοσοφία “Powered by Toughness”, που επιχειρεί να γεφυρώσει τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα της κατηγορίας με την καθημερινή χρηστικότητα.

Εξωτερικά, το μοντέλο υιοθετεί έντονα στοιχεία που ενισχύουν την παρουσία του στον δρόμο. Οι τονισμένοι θόλοι των τροχών, η χαρακτηριστική γραμμή της οροφής και τα πίσω φωτιστικά σώματα LED –με σχεδιαστική έμπνευση από εργαλεία– διαμορφώνουν μια εικόνα που παραπέμπει σε ανθεκτικότητα και πρακτικότητα. Ιδιαίτερο στοιχείο αποτελεί και η κολόνα C, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να θυμίζει λαβή εργαλείου, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του μοντέλου.

Στο προφίλ, η σχεδίαση ισορροπεί ανάμεσα σε επιβατικό και επαγγελματικό όχημα, ενώ η ελαφρώς ανοδική γραμμή της οροφής προς τα πίσω συμβάλλει στη βελτίωση των διαθέσιμων χώρων για τους πίσω επιβάτες. Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς είναι συρόμενα και ανακλινόμενα, στοιχείο που αυξάνει την ευελιξία στη διαμόρφωση της καμπίνας.

Στην καμπίνα, το Musso EV ακολουθεί τη λογική “Slim & Wide”, με στόχο ένα πιο ανοιχτό οπτικό πεδίο και καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου. Η σχεδίαση του ταμπλό, σε συνδυασμό με την «αιωρούμενη» κεντρική κονσόλα και το τιμόνι με επίπεδο κάτω τμήμα (D-cut), δημιουργούν μια σύγχρονη εικόνα, διατηρώντας παράλληλα πρακτικό χαρακτήρα.

Η συνολική προσέγγιση στο εσωτερικό επιχειρεί να συνδυάσει εργονομία και ανθεκτικότητα με πιο εκλεπτυσμένη αισθητική, διαφοροποιώντας το μοντέλο σε μια κατηγορία όπου παραδοσιακά κυριαρχεί η λειτουργικότητα.

Ο θεσμός Red Dot, που διοργανώνεται από το Design Zentrum Nordrhein Westfalen στη Γερμανία, συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα βραβεία σχεδίασης παγκοσμίως, μαζί με τα iF Design Award και IDEA. Κάθε χρόνο αξιολογεί προτάσεις σε κατηγορίες που καλύπτουν προϊόντα, εταιρική ταυτότητα και σχεδιαστικές ιδέες.

Σύμφωνα με τον Lee Kang, επικεφαλής του Design Center της KGM, η διάκριση αντανακλά τη στόχευση της εταιρείας να αναδείξει μια ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα σε διεθνές επίπεδο, διατηρώντας ταυτόχρονα τον πρακτικό χαρακτήρα των οχημάτων της.

Το Musso EV αναμένεται να λανσαριστεί στην ελληνική αγορά το καλοκαίρι του 2026, ενισχύοντας την παρουσία των ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων σε μια κατηγορία που μέχρι σήμερα είχε περιορισμένες επιλογές.