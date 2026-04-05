Λευτέρης Πετρούνιας: Κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καΐρου

Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στην Αίγυπτο ανέβηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Έναν μήνα μετά το ασημένιο μετάλλιο που πήρε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού, ο «Άρχοντας των Κρίκων» κατέκτησε την κορυφή στο World Cup του Καΐρου, επιβεβαιώνοντας ξανά πως ανήκει στην ελίτ των κρίκων ακόμη και στα 35 του χρόνια!

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Ρίο και χάλκινος στο Τόκιο και Παρίσι, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, συγκεντρώνοντας 14.366 βαθμούς, με βαθμό δυσκολίας 5.600 και 8.766 στην εκτέλεση.

Ο Πετρούνιας κατάφερε να ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό για ακόμη μια φορά στην τεράστια και σπουδαία καριέρα του, βελτιώνοντας την προ δύο ημερών επίδοσή του των 14.100 βαθμών στα προκριματικά του αγωνίσματος, παίρνοντας το ρίσκο να ανεβάσει τον βαθμό δυσκολίας από τα 5.200 στα 5.600.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Αρτούρ Αβετισιάν από την Αρμενία, με τον Κινέζο, Λιου Γιανγκ, να συμπληρώνει το βάθρο.

Μετά και από την αποψινή κορυφή, ο Πετρούνας έφτασε τα 11 χρυσά μετάλλια στην καριέρα του σε Παγκόσμια Κύπελλα, έχοντας παράλληλα στη συλλογή του τρία ασημένια και δύο χάλκινα!

Η τελική κατάταξη: