Τα tweet του προέδρου και η παγκόσμια οικονομία

Του Μιχάλη Τουτζιάρη

Σήμα κινδύνου για ακόμη μία φορά από την «Τράπεζα των Τραπεζών», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, Goldman Sachs. Σύμφωνα με την “company”, αυξημένες είναι οι πιθανότητες ενός κραχ στη Wall Street εντός των επόμενων μηνών.

Όπως τονίζει ο Christian Mueller-Glissman,( ένας εκ των κορυφαίων αναλυτών της Goldman Sachs: «οι αποτιμήσεις των ριψοκίνδυνων assets έχουν ενισχυθεί σημαντικά από την αρχή του έτους, ενώ το ενδεχόμενο βίαιης διόρθωσης ή ακόμη και κραχ στη Wall Street αυξάνεται συνεχώς και μάλιστα με ρυθμό σχεδόν ανάλογο με αυτόν που ενισχύονταν λίγο πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση».

Βάσει των μετρήσεων της Goldman Sachs το ενδεχόμενο κραχ στη Wall Street αγγίζει αυτή τη στιγμή το 60%, δηλαδή βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από την κρίση του 2008, όταν είχε φθάσει στο 90%. Η στήλη θα τονίσει για άλλη μία φορά τα αυτονόητα και θα υπενθυμίσει στους ενασχολούμενους με το «άθλημα», ότι δεν υπάρχουν προβλέψεις εκ του ασφαλούς παρά μόνο προβλέψεις που οδηγούν σε αντίθετες κινήσεις μέσω της μετάλλαξης των αγορών-καζίνο του πλανήτη. Σε δύο μέρη από παλαιότερη αρθογραφία τονίζαμε:

“Ποιος είναι τελικά ο «ανόητος» που θα μείνει με τον μουτζούρη στο χέρι;” (Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017) «Ο χρόνος μας τελειώνει, η ανθρωπότητα βαδίζει σε ανεξερεύνητα μονοπάτια. Οι αγορές δεν μπορούν να πέσουν, είναι αδύνατον να τις αφήσουν. Καθόμαστε πάνω σε μια «βόμβα μεγατόνων» η οποία δεν είναι άλλη από την μόχλευση των αγορών μέσω παραγώγων.»(26,6,2014). Με αυτό το σχόλιο αφήσαμε τις αγορές και σήμερα τις βρίσκουμε 30% υψηλότερα γιατί απλά δεν γίνεται να πέσουν!! Καθημερινά δεχόμαστε δεκάδες αναλύσεις που προμηνύουν την καταστροφή.

Περάσαμε γεγονότα όπως το brexit ή την εκλογή Trump «αναίμακτα» και με νέα υψηλά όταν μια σημαντική μερίδα αναλυτών όπως η Jp Morgan,Goldman Saschs,Bank of America κ.α. προέβλεπαν γκρέμισμα των αγορών. Κι όμως τίποτε δε γίνονταν, απλά επειδή δε γίνεται να πέσουν!! Η αυξανόμενη ρευστότητα προκαλεί ανεξέλεγκτες αγορές, καθώς η αίσθηση ότι θα υπάρχει πάντοτε ο «από μηχανής θεός»(κεντρικές τράπεζες) που θα σώζει τα κερδοσκόπους τραπεζίτες, (γιατί διαφορετικά θα έρθει το ΧΑΟΣ),λειτουργεί υποστηρικτικά στην πυραμίδα των αγορών-ΚΑΖΙΝΟ!

Σήμερα οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν τα χρέη (ομόλογα) των κρατών και των μεγάλων πολυεθνικών,(στην περίπτωση της κεντρικής τράπεζας της Ιαπωνίας και μετοχές-μένει να το δούμε και στις υπόλοιπες όταν θα ξεκινήσει το μεγάλο ξεπούλημα), δημιουργώντας Νέο Χρέος! Το ερώτημα που τίθεται είναι –ποιος είναι τελικά ο «ανόητος» που θα μείνει με τον μουτζούρη στο χέρι; Είναι δυνατόν οι κεντρικές τράπεζες να χάσουν!!! Το σίγουρο είναι ότι το παγκόσμιο πείραμα της απεριόριστης ρευστότητας κερδίζει απλά χρόνο».

“Sell in May but don't go away”, (Πέμπτη 09 Μαΐου 2019) «Είναι πολύ πιθανό η προσμονή ενός κραχ να οδηγήσει εκ νέου σε νέα υψηλά τον Dow Jones και κατά συνέπεια και τις υπόλοιπες αγορές. Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών και ο φόβος της πτώσης που κυριαρχεί στους περισσότερους είναι πιθανόν να ενδυναμώσει την ανοδική τάση, όπως και παρατηρήσαμε έπειτα από τις δύο πτώσεις που έγιναν τον τελευταίο χρόνο αλλά και από το 2014 έως σήμερα. Όλες οι διορθώσεις της τάξεως του -8%-12% των τελευταίων ετών οδηγούσαν τους δείκτες σε νέα υψηλά. Ο φόβος της πτώσης τις περισσότερες φορές φέρνει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα.»

Επανερχόμαστε σήμερα με τις αμερικάνικες αγορές να καταγράφουν νέα υψηλά εποχών (την περασμένη εβδομάδα) και τον πλανήτη να φοβάται το κραχ που έρχεται , που θα έρθει, αν θα έρθει κ.λ.π. Θα είναι ο εμπορικός πόλεμος η αφορμή, θα είναι η Ιταλία, θα είναι η βόμβα του παγκοσμίου χρέους; Πιο πιθανό θα είναι να πέσουν όταν γίνει μια εισβολή εξωγήινων όντων στον πλανήτη.Αν και αυτό το σενάριο να είσθε σίγουροι ότι θα το κάψουν λόγω του ότι οι εξωγήινοι μπορεί να μας φέρουν φθηνές πρώτες ύλες ή ενέργεια, που θα μειώσει το κόστος στις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα κέρδη τους και άρα οι αγορές να συνεχίσουν να ανεβαίνουν!

Τελικά τι συμβαίνει και δεν πέφτουν οι αμερικάνικοι δείκτες, ώστε να συμπαρασύρουν τον πλανήτη σε ένα μεγάλο κραχ; Το ερώτημα το έχουμε απαντήσει σε προηγούμενη αρθρογραφία απλώς σήμερα θα προσθέσουμε ένα ακόμη κομμάτι «συνθέτοντας το παζλ- Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019» που παρατηρήσαμε τον τελευταίο μήνα.

Στις αρχές της εβδομάδας ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, έστρεψε για ακόμα μία φορά τα βέλη του κατά του επικεφαλής της Fed, Jerome Powell, ασκώντας σκληρή κριτική για τη νομισματική πολιτική και την αύξηση των επιτοκίων. ενώ εκθείαζε τον Μάριο Ντράγκι της ΕΚΤ, «οι ΗΠΑ θα έπρεπε να είχαν τον Mario Draghi της ΕΚΤ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι τη στιγμή που άλλες χώρες έχουν υποτιμήσει τα νομίσματα τους, οι ΗΠΑ δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο λόγω της νομισματικής πολιτικής της Fed.Ο Powell δεν θα έπρεπε ποτέ να αυξήσει τα επιτόκια.Η νομισματική πολιτική της Fed είναι παρανοϊκή. Ο Powell δεν κάνει τίποτα για τις ΗΠΑ, δεν κάνει καλή δουλειά»

Στις 25/6/2019, ο Powell υποστήριξε ότι η κεντρική τράπεζα δεν χαράζει την πολιτική της βάση των πολιτικών πιέσεων που ενδεχομένως γνωρίζει. Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Η Fed είναι θωρακισμένη έναντι βραχυπρόθεσμων πολιτικών. Το Κογκρέσο επέλεξε να θωρακίσει την Fed με αυτό τον τρόπο καθώς είχε δει τη ζημιά που συχνά προκύπτει όταν η νομισματική πολιτική υποκύπτει σε βραχυπρόθεσμα πολιτικά συμφέροντα. Οι κεντρικές τράπεζες στις μεγάλες δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο έχουν παρόμοια ανεξαρτησία».

Ο Trump αναφέρθηκε επίσης και στις συζητήσεις με την Κίνα επισημαίνοντας ότι το Πεκίνο γνωρίζει τι πρέπει να έχει η Ουάσιγκτον για να κλείσει εμπορική συμφωνία, ενώ συμπλήρωσε ότι είχε συζητήσεις με την Κίνα τις τελευταίες ημέρες για το θέμα του εμπορίου. «Είναι πιθανό να φτάσω σε εμπορική συμφωνία με τον Xi στη G20 (που γίνεται σήμερα 29/6 στην Οσάκα)και να αποφευχθεί η ανάγκη για περαιτέρω δασμούς. Εάν αποφασίσω να επιβάλω επιπλέον δασμούς σε κινεζικά προϊόντα, θα μπορούσε να είναι 10% και όχι 25%»

Αν τελικά βρεθεί σήμερα μια συμφωνία πιθανόν οι δείκτες να κινηθούν υψηλότερα και να έχουμε για πρώτη φορά τον δείκτη S&P 500 πάνω από τις 3000. Αν δε βρεθεί…… το ενδεχόμενο να βρεθεί (συμφωνία) τους επόμενους μήνες να οδηγήσει πάλι σε νέα υψηλά γιατί απλά οι αγορές δε γίνεται να πέσουν «ή άνοδος ή χάος, 26 Ιουνίου 2014»

Στις 3 Μαΐου ένα tweet του Trump οδήγησε τους δείκτες σε διόρθωση. Ο S&P 500 από τις 2947 μονάδες βρέθηκε στις 3 του Ιούνη στις 2728 μονάδες , όπου ένα ακόμη tweet του κερδοσκόπου προέδρου οδήγησε τη Wall Street σε νέα υψηλά την περασμένη εβδομάδα. Το ερώτημα πλέον είναι τι tweet θα βγει αυτό το Σαββατοκύριακο;

Τα tweet του προέδρου κόστιζε 100 δολ (3 Ιουνίου) σε ένα δικαίωμα αγοράς του δείκτη με τιμή 2900 μονάδες. Την περασμένη εβδομάδα στην λήξη των παραγώγων πλήρωσε τον κάτοχό του 2950 μονάδες δηλ. 2950 δολ (21 Ιουνίου)!!!! Καλά καταλάβατε τα 100 δολ έγιναν μέσα σε 18 ημέρες 2950 δολ!!! δεν χρειάζονταν πολλά, απλά ένα tweet! Φυσικά και αντίστοιχη απόδοση έδωσε και το tweet της πτώσης!!! Ποιος θα κερδίσει από το επόμενο tweet;

Το νέο κομμάτι λοιπόν που μπαίνει στη σύνθεση του παζλ είναι «τα tweet του προέδρου». Όταν όλοι μιλάνε για κατάρρευση των δεικτών στη Wall Street ένα tweet είναι ικανό να το ανακόψει αλλά και να το επιβεβαιώσει. Η μόνη αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες εταιρείες που οδήγησαν τη Wall Street σε αυτά τα επίπεδα διαπραγματεύονται με δείκτες PE άνω των 250!!! και βλέπουμε…. “Το χάος μπορεί να περιμένει;”(17 Απριλίου 2019)