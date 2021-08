Η στάση του συνόλου της αντιπολίτευσης από το ξέσπασμα της πανδημίας και μετά, δεν έχει παρουσιάσει παρά ελάχιστα θετικά σημεία. Τα περισσότερα κόμματα ακολούθησαν και ακολουθούν μια μονότονη και επαναλαμβανόμενη επικοινωνιακή πολιτική, απευθυνόμενα κατά βάση στον σκληρό τους πυρήνα, έχοντας μετατρέψει τη στάση απέναντι στην πανδημία, σε πολιτική.

Τα υπολείμματα του ΠΑΣΟΚ, που περιστοιχίζονται γύρω από ΚΙΝΑΛ, επιζητούν διακαώς τις παραιτήσεις των κυβερνητικών στελεχών, που προέρχονται από τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Το ΚΚΕ, εξακολουθεί να βρίσκεται στο παράλληλο σύμπαν του, στο οποίο τόσο η πανδημία, όσο και οι φωτιές οφείλονται στον καπιταλισμό και στον ιμπεριαλισμό. Η Ελληνική Λύση, υποθάλπει το αντιεμβολιαστικό και ανορθολογικό κίνημα. Και το Μέρα25, ακολουθεί με συνέπεια την παρδαλή στάση του, με τελευταίο παράδειγμα τις δηλώσεις σχετικά με τις φωτιές, όταν στις 6 Αυγούστου υποστήριζε ότι «καθώς η Ελλάδα καίγεται και φίλοι πεθαίνουν, αδυνατώ να μην ρωτήσω: που είναι η ΕΕ; Μόνο να κλείνουν τις τράπεζες μας για να σώσουν τα δολοφονικά προγράμματα λιτότητας και τους τραπεζίτες ξέρουν; Θα πω, ΕΕ με αηδιάζει», ενώ στις 8 Αυγούστου ανέφερε ότι «we are grateful to millions of Europeans for their solidarity an these hard times and to EU gvts, that sent help to fight the flames».

Παρόμοια τακτική, που ξεπερνά όμως τα όρια της γραφικότητας και αγγίζει τα όρια της επικινδυνότητας ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί το σχέδιο της ανυπακοής. Ανυπακοή παντού και για όλα. Από τις μάσκες και την τηλε-εργασία, μέχρι τα εμβόλια και πιο πρόσφατα τις εκκενώσεις απέναντι στο κίνδυνο απώλειας ανθρώπινων ζωών από τις φωτιές. Ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει με το στρουμφοχωριό της γνωστής παιδικής σειράς κινουμένων σχεδίων, όπου επικρατεί το χάος και τα στρουμφάκια είναι διαρκώς εξοργισμένα και έξαλλα.

Τα στρουμφάκια της οργής χαίρονταν τον Ιούλιο, όταν υποστήριζαν ότι «η Ελλάδα κοκκινίζει, ο τουρισμός βυθίζεται και ξεθωριάζει το τουριστικό brand της χώρας, εξαιτίας της ανεπαρκούς υγειονομικής θωράκισης από την κυβέρνηση Μητσοτάκη».

Τα στρουμφάκια της οργής, υποστηρίζουν τις θέσεις του ουσιαστικού αντιπροέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τη χρήση των ενέσεων της ιβερμεκτίνης κατά του covid, αφού ήδη έχουν καταναλώσει τον αντιεμβολιαστικό σανό που τους έχει ταΐσει, όλους αυτούς τους μήνες.

Τα στρουμφάκια της οργής, υποστηρίζουν ότι «το κοινωνικό καζάνι βράζει, όσο κι αν προσπαθούν να το κρύψουν και η Η Ν.Δ. επαναφέρει αναχρονιστικά τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό περιστέλλοντας ταυτόχρονα όλα τα πεδία ελευθερίας, με πλήρη σύμπλευση της Ακροδεξιάς και με τα μεγάλα ΜΜΕ να υποκαθιστούν τα όπλα».

Τα στρουμφάκια της οργής, επαινούν την προσωπική ευθύνη των κατοίκων που παρέμειναν στις φωτιές για να σώσουν τα σπίτια τους, την ίδια στιγμή που αρνούνται την προσωπική ευθύνη των πολιτών για την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό.

Τα στρουμφάκια της οργής, σε έξαλλη κατάσταση καταγγέλλουν ότι οι φωτιές αφέθηκαν να εξελιχθούν στην Βαρυμπόμπη και στην Εύβοια και ότι η κυβέρνηση θα πληρώσει ακριβά το σχέδιο «εκκενώστε και ας καεί το σύμπαν, για να έρθουν οι επενδυτές του real estate στο Τατόι και οι ανεμογεννήτριες στη Βόρεια Εύβοια».

Μάλιστα τα στρουμφάκια της οργής, έφτασαν στο σημείο να ζητούν και τις παραιτήσεις όλων σχεδόν των κυβερνητικών στελεχών που είχαν σχέση με την κατάσβεση των πυρκαγιών και την ομάδα του λεγόμενου επιτελικού κράτους στο Μέγαρο Μαξίμου, διότι δεν ακολούθησαν το σύστημα διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της χώρας, που είχε σχεδιαστεί επί ΣΥΡΙΖΑ.

Ψάξαμε και βρήκαμε το σχέδιο της αναβάθμισης του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της χώρας, καθώς και τη συγκρότηση της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, που δημοσιεύτηκε στις 9 Αυγούστου 2018 και είναι το ακόλουθο:

Όποιος έχει εργασθεί έστω και μια ώρα στη ζωή του, γνωρίζει ότι το παραπάνω οργανόγραμμα δεν έχει ούτε αρχή, ούτε τέλος, δεν έχει ούτε ουσία, ούτε λειτουργικότητα. Οι γραμμές, τα βέλη, τα παραλληλόγραμμα και τα υπόλοιπα σχήματα που περιέχονται μέσα σε αυτό το οργανόγραμμα, αποδεικνύουν την επικίνδυνη άγνοια και την πλήρη ανικανότητα που κυριαρχεί στο στρουμφοχωριό του ΣΥΡΙΖΑ. Το οργανόγραμμα αυτό μοιάζει περισσότερο με σχέδιο στασιμότητας και ενδοσκόπησης, παρά με σχέδιο δράσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ φροντίζει, ώστε τα στρουμφάκια του να είναι πάντα εξοργισμένα και σε έξαλλη κατάσταση. Να αντιδρούν, να διαμαρτύρονται, να καταγγέλλουν, να καταδικάζουν, να καθυβρίζουν. Αυτό ως τακτική, ίσως να κάνει θόρυβο, ίσως να κάνει ντόρο και φασαρία. Στερείται όμως ουσίας και περιεχομένου. Και έτσι η κυβέρνηση παρ’ όλες τις δυστοκίες που μπορεί να εμφανίζει κατά καιρούς, παίζει χωρίς αντίπαλο στον χώρο της πολιτικής και στη διακυβέρνηση της χώρας.