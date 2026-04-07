Οπλισμένα τουρκικά F-16 πέταξαν πάνω από το Αιγαίο, οκτώ παραβάσεις του FIR Αθηνών

Τέσσερα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε οκτώ παραβάσεις εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών την 7η Απριλίου 2026, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε ένας σχηματισμός δύο μαχητικών F-16, εκ των οποίων τα δύο ήταν οπλισμένα, καθώς και δύο μεμονωμένα αεροσκάφη – ένα CN-235 και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV). Οι παραβάσεις αποδίδονται σε δύο περιπτώσεις στα F-16, τέσσερις στο CN-235 και δύο στο UAV.

Δεν σημειώθηκαν παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, ούτε εμπλοκές.

Τα περιστατικά έλαβαν χώρα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.