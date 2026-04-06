Νέα NAVTEX από την Τουρκία με φόντο τη μεγάλη άσκηση του γαλλικού Ναυτικού στα ανοιχτά της Κρήτης

Νέα αμφισβήτηση ελληνικών αρμοδιοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο από την Τουρκία, η οποία απάντησε με αντι-NAVTEX σε αναγγελία του Σταθμού Ηρακλείου για άσκηση του γαλλικού Ναυτικού ανατολικά της Κρήτης.

Ειδικότερα, ο Σταθμός Ηρακλείου εξέδωσε NAVTEX (254/26) για τη διεξαγωγή μεγάλης άσκησης του γαλλικού Ναυτικού το διάστημα 5-8 Απριλίου, σε δύο θαλάσσιες περιοχές δυτικά και ανατολικά της Κρήτης. Η περιοχή ανατολικά της Κρήτης εμπίπτει στο FIR Αθηνών και στην ελληνική περιοχή ευθύνης για την έκδοση NAVTEX.

Η Άγκυρα απάντησε την Κυριακή με δική της NAVTEX (0370/26), υποστηρίζοντας ότι η αναγγελία του Σταθμού Ηρακλείου καλύπτει θαλάσσια περιοχή που, κατά την τουρκική θέση, υπάγεται στη δική της ζώνη ευθύνης για την έκδοση ναυτιλιακών αναγγελιών.

Στη συνέχεια, η τουρκική πλευρά προχώρησε μονομερώς σε επανέκδοση NAVTEX για την ίδια άσκηση του γαλλικού Ναυτικού.

Η ελληνική NAVTEX

ZCZC QA33

031210 UTC APR 25

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN 254/26

DYTIKA KRITIS

ANATOLIKA KRITIS

ASKISEIS PYRON APO GALLIKO POLEMIKO NAFTIKO

APO 050500 UTC MECHRI 051500 UTC APR 26

STIN THALASSIA PERIOCHI ME KENTRO:

35-07.80B 022-41.00A

KAI AKTINA 12 NM

KAI APO 060900 UTC MECHRI 061700 UTC APR 26

STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI

APO TA STIGMATA:

35-28.00B 022-45.00A

35-11.00B 023-21.00A

34-45.00B 022-52.00A

35-05.00B 022-16.00A

KAI APO 080500 UTC MECHRI 081200 UTC APR 26

STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI

APO TA STIGMATA:

34-50.00B 028-45.00A

34-47.00B 029-48.00A

34-18.00B 029-46.00A

34-26.00B 028-37.00A

APOFYGI DIELEFSIS ANOTERO PERIOCHON

AKYROSI MINYMATOS TIN 081300 UTC APR 26

NNNN

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W: 0370/26

MEDITERRANEAN SEA

IRAKLEIO NAVTEX STATION MESSAGE HA33- 0254/26 TRANSMITTED COVERING A REGION IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA, RETRANSMITTED BY ANTALYA NAVTEX STATION FOR MARINERS' SAFETY.

FRENCH NAVY LIVE FIRING EXERCISES ON 08 APR 26 FROM 0500Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;

34 50.00 N - 028 45.00 E

34 47.00 N - 029 48.00 E

34 18.00 N - 029 46.00 E

34 26.00 N - 028 37.00 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MSG 081300Z APR 26.