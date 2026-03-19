Milliyet: Η Τουρκία έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο

Η ένταση στο Αιγαίο επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς η Άγκυρα αντιδρά έντονα στην ενίσχυση της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στα νησιά, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο αντιπρόεδρος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Χουσεΐν Γιαϊμάν, σχολίασε τις αμυντικές κινήσεις της Ελλάδας στο Αιγαίο με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν, εκφράζοντας την αντίδρασή του για την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων των νησιών.

Όπως ανέφερε, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην επαρχία Οσμανιγιέ της κεντρικής Τουρκίας, «αν εξοπλίζετε αυτά τα νησιά εναντίον της Τουρκίας, αυτά τα όπλα δεν είναι αρκετά για την Τουρκία. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα απέναντι στην ενότητα και την αλληλεγγύη του τουρκικού έθνους. Μην κυνηγάτε άπιαστα όνειρα… Θέλουν να μετατρέψουν το Αιγαίο από θάλασσα ειρήνης σε κάτι άλλο».

«Εμείς δεν το εγκρίνουμε σε καμία περίπτωση, δεν το θεωρούμε σωστό. Η στάση του προέδρου μας στο θέμα αυτό είναι σαφής και το έχει δηλώσει στον Έλληνα πρωθυπουργό ότι η διπλωματία πρέπει πάντα να αποτελεί προτεραιότητα», τόνισε.

Την ίδια ώρα, επίσημη υπόσταση φαίνεται να αποκτούν οι διαμαρτυρίες της Τουρκίας για τη μεταφορά συστυχίας Patriot στο νησί της Καρπάθου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα Milliyet, η Τουρκία ενημέρωσε το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και τις ΗΠΑ για τις ελληνικές κινήσεις.

«Η Ελλάδα καταβάλλει νέες προσπάθειες να μετατρέψει τον πόλεμο σε ευκαιρία», γράφει η τουρκική εφημερίδα. «Η Αθήνα, η οποία παραβιάζει τους νόμους των νησιών που θα έπρεπε να αποστρατιωτικοποιηθούν, έχει προσθέσει μια νέα διάσταση σε αυτό αναπτύσσοντας πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο», γράφει το σχετικό ρεπορτάζ.

Σημειώνεται ότι, στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται ιστορική αναδρομή στην αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, που η Τουρκία θεωρεί ελληνική υποχρέωση.

Υπενθυμίζεται πως, στις αρχές Μαρτίου, καθώς είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα αποφάσισε τη μεταφορά μιας συστοιχίας πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο.