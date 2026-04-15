Η Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε το 50ό μαχητικό F-16 Viper

Η Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε το 50ό εκσυγχρονισμένο, σε έκδοση Viper, μαχητικό αεροσκάφος F-16, όπως ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα, η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και η Lockheed Martin.

Οι δύο εταιρείες που υλοποιούν το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του συγκεκριμένου τύπου μαχητικών αεροσκαφών αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους ότι «η παράδοση επιβεβαιώνει την πρόοδο ενός από τα πλέον φιλόδοξα προγράμματα αναβάθμισης μαχητικών αεροσκαφών στην Ευρώπη».

«Η μετάβαση στην έκδοση Viper ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, επιτρέποντας στους χειριστές να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να αντιδρούν σε απειλές με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. Οι δυνατότητες αυτές επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα υπό πραγματικές συνθήκες κατά τη διεξαγωγή της άσκησης “Ηνίοχος 2026” - μιας επιχείρησης σε περιβάλλον υψηλής έντασης με συμμετοχή πολλαπλών αεροσκαφών, όπου οι προηγμένοι αισθητήρες και τα συστήματα αποστολής υποστήριξαν την εκτέλεση σύνθετων αποστολών σε πλήρη συνεργασία με τις συμμαχικές δυνάμεις» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Η παράδοση του 50ού F-16 Viper επιβεβαιώνει ότι μια προσπάθεια με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις εξελίσσεται πλέον με σταθερό και επιταχυνόμενο ρυθμό, προσφέροντας ουσιαστικά οφέλη στις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στην ολοκλήρωση του προγράμματος, με συνέπεια και υπευθυνότητα», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος της ΕΑΒ, Αλέξανδρος Διακόπουλος.

Πέραν της ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Πολεμικής Αεροπορίας, το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 έχει ουσιαστικό αποτύπωμα και στην εγχώρια τεχνική υποστήριξη του στόλου.

Με την υποστήριξη των ομάδων της Lockheed Martin, το έργο που υλοποιείται στην ΕΑΒ ενισχύει την τεχνική επάρκεια των Ελλήνων μηχανικών και τεχνικών, διασφαλίζοντας ότι η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός του στόλου πραγματοποιούνται εγχώρια, προς όφελος της μακροπρόθεσμης επιχειρησιακής ετοιμότητας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Καθώς το πρόγραμμα των F-16V προχωρά, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων αλλά και η διαμόρφωση της αναγκαίας βάσης υποστήριξης για τη διατήρησή τους σε βάθος χρόνου», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Integrated Fighter Group της Lockheed Martin Mike Shoemaker.

«Η συνεργασία της Lockheed Martin με την Ελλάδα έχει στόχο να ενισχύσει την εγχώρια δυνατότητα υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας, επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνογνωσία και στις υποδομές που θα τη στηρίζουν τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε.

Μέσω της συνεργασίας με την αμερικανική εταιρεία, η ΕΑΒ συνεχίζει να ενισχύει την τεχνική της εξειδίκευση και να διευρύνει τις δυνατότητες της ελληνικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας.

Το έργο που εκτελείται στην Τανάγρα επιτρέπει στην Πολεμική Αεροπορία να συντηρεί και να εκσυγχρονίζει τον στόλο της εγχώρια, ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΝΑΤΟ, προστίθεται στην ανακοίνωση.