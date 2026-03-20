Η Ελλάδα ως πυλώνας ασφάλειας από το Αιγαίο έως τη Μέση Ανατολή

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει εισέλθει σε μια περίοδο ουσιαστικής αναβάθμισης των Ενόπλων Δυνάμεών της, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμών όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακής φιλοσοφίας. Η εξέλιξη αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος έναντι παραδοσιακών απειλών, αλλά επεκτείνεται και στη δυναμική συμμετοχή της χώρας μας στη διαμόρφωση της περιφερειακής ασφάλειας σε μια ευρύτερη γεωπολιτικά ασταθή περιοχή.

Η ενίσχυση των δυνατοτήτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων βασίζεται σε έναν συνδυασμό εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μέσων και απόκτησης νέων τεχνολογιών. Η απόκτηση σύγχρονων αεροσκαφών, η αναβάθμιση των ναυτικών μονάδων και η ενίσχυση των συστημάτων αεράμυνας με την Ασπίδα του Αχιλλέα, δημιουργούν ένα πολυεπίπεδο πλέγμα αποτροπής. Ωστόσο, η σημασία αυτής της αναβάθμισης δεν εξαντλείται στα εθνικά σύνορα. Αντιθέτως, η Ελλάδα επιδιώκει να λειτουργήσει ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συμμετοχή της χώρας στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», η οποία έχει ως στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς. Σε μια εποχή όπου οι εμπορικές ροές απειλούνται από ασύμμετρες απειλές και περιφερειακές συγκρούσεις, η παρουσία ελληνικών δυνάμεων συμβάλλει στην ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας, ενισχύοντας παράλληλα το διεθνές αποτύπωμα της χώρας.

Αντίστοιχα, η επιχείρηση «ΕΙΡΗΝΗ» αναδεικνύει τον ρόλο της Ελλάδας στην επιτήρηση και εφαρμογή διεθνών αποφάσεων, όπως το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη. Μέσω της συμμετοχής της, η Ελλάδα δεν λειτουργεί μόνο ως εκτελεστικός βραχίονας διεθνών οργανισμών, αλλά και ως ενεργός παράγοντας σταθεροποίησης σε μια περιοχή με άμεσες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ενισχυμένη παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο, η οποία δεν περιορίζεται πλέον σε ένα σταθερό, διαχρονικό πλαίσιο συνεργασίας, αλλά εξελίσσεται σε δυναμική και ευέλικτη στρατηγική αποτροπής. Η αποστολή φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και αεροσκαφών F-16 Viper της Πολεμικής Αεροπορίας στην κυπριακή επικράτεια, στο πλαίσιο αυξημένων εντάσεων και απειλών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καταδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τη δυνατότητα, και τη βούληση της Ελλάδας να συνδράμει ενεργά στην ασφάλεια του ελληνισμού και των συμμάχων της.

Οι κινήσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερο βάρος υπό το πρίσμα των εξελίξεων που συνδέονται με την περιφερειακή αστάθεια και τις απειλές που προέρχονται από δρώντες όπως το Ιράν, επηρεάζοντας άμεσα την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα δεν λειτουργεί απλώς ως παρατηρητής, αλλά ως παράγοντας που διαμορφώνει ισορροπίες.

Επίσης σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αποστολή συστοιχίας πυραύλων Patriot στη Σαουδική Αραβία. Η συγκεκριμένη κίνηση αποδεικνύει ότι η Ελλάδα δεν περιορίζεται γεωγραφικά στην άμεση γειτονιά της, αλλά συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς πρωτοβουλίες ασφάλειας. Η συμβολή αυτή ενισχύει τις στρατηγικές σχέσεις της χώρας με σημαντικούς εταίρους και αναβαθμίζει τον ρόλο της ως αξιόπιστου συμμάχου.

Η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας σε τέτοιες αποστολές έχει πολλαπλά οφέλη. Πέρα από την ενίσχυση της διεθνούς της εικόνας, προσφέρει πολύτιμη επιχειρησιακή εμπειρία στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και συμβάλλει στη διαλειτουργικότητα με δυνάμεις άλλων χωρών. Παράλληλα, ενισχύει τη δυνατότητα της χώρας να επηρεάζει τις εξελίξεις σε κρίσιμες περιοχές, προωθώντας τα εθνικά της συμφέροντα μέσα από τη συνεργασία και όχι την απομόνωση.

Συνολικά, η αναβάθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων συνδέεται άρρηκτα με τη στρατηγική επιλογή της χώρας να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων προκλήσεων, η Ελλάδα επιλέγει να είναι παρούσα, αξιόπιστη και ουσιαστική, επενδύοντας όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής.

*Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης είναι Αντιπτέραρχος (Ι) εα, Επίτιμος Διοικητής ΔΑΥ, Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας και Αμυντικός Αναλυτής.