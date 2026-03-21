Γ. Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ασφάλεια -Η πατρίδα θα στέκεται πάντοτε δίπλα τους

«Θα ήθελα οι Έλληνες πολίτες οπουδήποτε στη γη και με οποιεσδήποτε συνθήκες να αισθάνονται ασφάλεια ότι η πατρίδα θα στέκεται πάντοτε δίπλα τους», επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή τον πρόσφατο επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών από τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

«Με επιμέλεια του Υπουργείου Εξωτερικών επέστρεψαν με ασφάλεια περισσότεροι από 2.000 Έλληνες πολίτες από την εμπόλεμη ζώνη. Από μια ζώνη, η οποία περιελάμβανε περισσότερες από 7 χώρες σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ίσως τη δυσκολότερη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η επιχείρηση αυτή συντελέστηκε με κάθε δυνατό μέσο. Με χερσαία μέσα από το Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ, την Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο. Με χερσαία μέσα, επίσης, από το Κουβέιτ, από το Μπαχρέιν, από το Κατάρ προς τη Σαουδική Αραβία», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

Η Ελληνική Πολιτεία έπραξε το καθήκον της. Με επιμέλεια του Υπουργείου Εξωτερικών επέστρεψαν με ασφάλεια περισσότεροι από 2.000 Έλληνες πολίτες από την εμπόλεμη ζώνη. Από μια ζώνη, η οποία περιελάμβανε περισσότερες από 7 χώρες σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, ίσως τη δυσκολότερη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η επιχείρηση αυτή συντελέστηκε με κάθε δυνατό μέσο. Με χερσαία μέσα από το Τελ Αβίβ, την Ιερουσαλήμ, την Βηθλεέμ προς την Αίγυπτο. Με χερσαία μέσα, επίσης, από το Κουβέιτ, από το Μπαχρέιν, από το Κατάρ προς τη Σαουδική Αραβία.

Αλλά και με μισθωμένα εναέρια μέσα. Με αεροσκάφη, τα οποία έφυγαν από πολλούς προορισμούς. Από το Ομάν, από τα Εμιράτα, από το Κατάρ, από τη Σαουδική Αραβία.

Μια επιχείρηση με εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η τελευταία μας επιχείρηση, η οποία περιελάμβανε ειδικούς όρους για τον επαναπατρισμό, έτσι ώστε να μπορούν στην πτήση να περιληφθούν και κατοικίδια ζώα συντροφιάς. Έτσι, με τους 100 και πλέον επιβάτες είχαμε 45 ζώα συντροφιάς, τα οποία επαναπατρίστηκαν και αυτά.

Είναι σημαντικό η Ελλάδα να είναι πρωτοπόρος στο σημείο αυτό. Η μοναδική πτήση, η οποία περιέλαβε τέτοιους ειδικούς όρους. Eίναι σημαντικό γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνοι ιδιοκτήτες του πλανήτη αυτού.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών, και κατεξοχήν την Κρυπτογραφική Υπηρεσία και τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, τις τελευταίες 20 μέρες έχουν ήδη αποστείλει περισσότερα από 10.000 μηνύματα και έχουν κάνει ανάλογες κλήσεις.

Επίσης, το δικό μου γραφείο στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως επίσης και την Πολεμική Αεροπορία για τη συνδρομή της με 2 C-130.

Περισσότερο από όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις δικές μας Διπλωματικές Αποστολές στην εμπόλεμη ζώνη. Τις Πρεσβείες και τα Προξενεία μας, τα οποία με τρόπο ακάματο λειτούργησαν έτσι ώστε να επιτελέσουν αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο, σε μια πραγματικά πολεμική συνθήκη.

Όπως επίσης και 7 άτομα από το Προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία έφυγαν από την Αθήνα για να κατευθυνθούν προς το Άμπου Ντάμπι μέσα στον πόλεμο για να ενισχύσουν την προσπάθεια της Πρεσβείας μας στο Άμπου Ντάμπι.

Θα ήθελα οι Έλληνες πολίτες οπουδήποτε στη γη και με οποιεσδήποτε συνθήκες να αισθάνονται ασφάλεια ότι η πατρίδα θα στέκεται πάντοτε δίπλα τους.