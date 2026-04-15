Επτά παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά

Σε νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προέβη σήμερα η τουρκική αεροπορία, η οποία κλιμακώνει την παράνομη δραστηριότητά της πάνω από το Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, στον ελληνικό εναέριο χώρο εισήλθαν την Τετάρτη δύο σχηματισμοί μαχητικών F-16 (2×2 αεροσκάφη), καθώς και ένα μεμονωμένο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου CN-235, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τουρκικών αεροσκαφών σε πέντε.

Τα τουρκικά μαχητικά προχώρησαν σε επτά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, ενώ καταγράφηκαν ακόμη δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Το CN-235 πραγματοποίησε επιπλέον τέσσερις παραβάσεις στο FIR Αθηνών.

Σημειώνεται ότι, τα δύο από τα τέσσερα τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα, στοιχείο που προσδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στη νέα τουρκική δραστηριότητα πάνω από το Αιγαίο.

Όπως ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.