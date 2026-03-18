Κ. Τσιάρας: Προτεραιότητα η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας

Ευρεία σύσκεψη με την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο τα ζητήματα που απασχολούν τον κτηνοτροφικό κλάδο σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η εξέλιξη των επιζωοτιών, με έμφαση στην ευλογιά των αιγοπροβάτων και στα πρόσφατα κρούσματα αφθώδους πυρετού, καθώς και οι επιπτώσεις τους στην παραγωγή.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τέθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αλλά και θέματα που αφορούν την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, τις αποζημιώσεις για ζωοτροφές και τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2020/687, ως βασικό εργαλείο για τον περιορισμό της διασποράς των επιζωοτιών, ενώ τόνισε ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τους παραγωγούς και τους φορείς τους, προκειμένου να διαμορφώνονται και να υλοποιούνται στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης.

Όπως σημείωσε, βασική προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και η διασφάλιση της συνέχισης της παραγωγικής δραστηριότητας, μέσα από ένα πλέγμα μέτρων που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια της ευρείας συζήτησης με την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων, τέθηκαν όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο τόσο σε σχέση με την έξαρση των επιζωοτιών, όσο και με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις επιπτώσεις της ευλογιάς και των πρόσφατων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, τα οποία, όπως σημείωσε, «χτυπούν ένα καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική κτηνοτροφία».

Επίσης, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει διαχρονικά πως στέκεται δίπλα στους παραγωγούς, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, επιδιώκοντας με κάθε τρόπο τη στήριξη του κλάδου.

Ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι η προσπάθεια του Υπουργείου επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός «δικτύου ασφαλείας», με βασικό άξονα την αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά των επιζωοτιών.

Αναφερόμενος στην περίοδο του Πάσχα, σημείωσε ότι έχει ενισχυθεί η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων πριν από τη σφαγή με την προσθήκη νέου εργαστηρίου, στοιχείο που ενισχύει την ασφάλεια και την ταχύτητα των ελέγχων.

Κλείνοντας, είπε ότι, μέσα από τη συνεργασία και τη συνεχή επικοινωνία με τους κτηνοτρόφους, στόχος είναι αφενός μεν ο περιορισμός της διασποράς των νόσων αφετέρου δε η ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι «μοχθούν, παράγουν και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία».

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Διευκρινίσεις για τον αφθώδη πυρετό

«Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, όπως τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα και οι χοίροι», σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως ανακοινώθηκε, ο αφθώδης πυρετός έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή και στο εμπόριο ζωικών προϊόντων, ενώ δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία.

Ακολουθούν ερωτήσεις και απαντήσεις:

Τι είναι ο αφθώδης πυρετός;

Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, όπως τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα και οι χοίροι.

Έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή και στο εμπόριο ζωικών προϊόντων.

Μεταδίδεται στον άνθρωπο;

Όχι. Ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και η αποτροπή της διασποράς της νόσου.

Γιατί θεωρείται τόσο επικίνδυνος;

Επειδή μεταδίδεται πολύ γρήγορα τόσο με άμεση επαφή όσο και έμμεσα μέσω οχημάτων, εξοπλισμού, υποδημάτων, υλικών και ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και αερογενώς.

Ποια ζώα αφορά;

Αφορά κυρίως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, καθώς και ορισμένα άγρια δίχηλα είδη.

Ποια είναι τα βασικά συμπτώματα;

Τα βασικά κλινικά σημεία περιλαμβάνουν πυρετό, ανορεξία, φυσαλίδες στο στόμα, στα άκρα και στον μαστό, διαβρώσεις, χωλότητα, σιελόρροια και μείωση παραγωγής.

Σε νεαρά ζώα μπορεί να εμφανιστεί οξεία μυοκαρδίτιδα και αιφνίδιος θάνατος.

Τι σημαίνει ότι είναι νόσημα Κατηγορίας Α;

Σημαίνει ότι πρόκειται για νόσημα που δεν ενδημεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το οποίο με την πρώτη επιβεβαίωση εστίας απαιτείται άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης.

Τι προβλέπεται, όταν επιβεβαιώνεται εστία;

Οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν άμεσα μέτρα εκρίζωσης στην προσβεβλημένη εκμετάλλευση, που περιλαμβάνουν θανάτωση όλων των ευαίσθητων ζώων, ασφαλή διαχείριση νεκρών και μολυσμένων προϊόντων, καθώς και καθαρισμό και απολύμανση.

Γιατί επιβάλλονται περιορισμοί στις μετακινήσεις;

Γιατί η μετακίνηση ζώων, προϊόντων, ανθρώπων και υλικών, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διασπορά του ιού.

Γι’ αυτόν τον λόγο, το νομικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρούς περιορισμούς, βιοπροφύλαξη και επιτήρηση.

Τι είναι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης;

Γύρω από την εστία ορίζεται ζώνη προστασίας τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων, ζώνη επιτήρησης τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη τουλάχιστον 20 χιλιομέτρων για ελάχιστο διάστημα 30 ημερών, με ειδικούς περιορισμούς και επιδημιολογική παρακολούθηση.

Ποιο είναι το βασικό μήνυμα προς κτηνοτρόφους και πολίτες;

Το βασικό μήνυμα είναι απόλυτη συμμόρφωση με τα μέτρα, αυστηρή βιοπροφύλαξη και αποφυγή κάθε μη αναγκαίας μετακίνησης ζώων, προϊόντων και υλικών που μπορεί να συμβάλει στη διασπορά της νόσου.