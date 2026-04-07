Space X: Ο Ίλον Μασκ ετοιμάζει τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή στην ιστορία

H SpaceX του Ίλον Μασκ ετοιμάζεται για απογείωση και όπως φαίνεται θα είναι η μεγαλύτερη εισαγωγή εταιρείας στο χρηματιστήριο στην ιστορία.

Η SpaceX εκτοξεύει περισσότερους πυραύλους στο διάστημα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία και υπόσχεται στους επενδυτές την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην επιστροφή της ανθρωπότητας στη Σελήνη αλλά και στην προσπάθεια αποικισμού του Άρη.

Η εταιρεία έχει καταθέσει εμπιστευτικά αίτηση για αρχική δημόσια εγγραφή (ΙΡΟ) στις ΗΠΑ και αναμένεται να αντλήσει έως και $75 δισ. σύμφωνα με το Bloomberg. To ποσό αυτό θα ξεπεράσει το μεγαλύτερο ΙΡΟ όλων των εποχών, αυτό της Σαουδικής Aramco που άντλησε $29 δισ. στο χρηματιστηριακό της ντεμπούτο το 2019.

Η αποτίμηση της SpaceX θα ξεπεράσει τα $2 τρισ. και θα είναι υψηλότερη από την κεφαλαιοποίηση όλων των 500 εταιρειών που απαρτίζουν τον δείκτη S&P500 εκτός από πέντε – των Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft και Amazon. Θα είναι υψηλότερη όμως από την αποτίμηση της Meta Platforms και της άλλης εισηγμένης του Μασκ, της Tesla.

Με την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο η SpaceX φαίνεται ότι θα είναι η πρώτη από μια πιθανή τριάδα γιγαντιαίων ΙΡΟ, με επόμενες την OpenAI που έφτιαξε το ChatGPT και την Anthropic, τα chatbots των οποίων ανταγωνίζονται το Grok που ανήκει στη θυγατρική της SpaceX, την xAI.

Ένα εκρηκτικό ντεμπούτο της SpaceX στη Wall Street θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση στα ΙΡΟ μετά από χρόνια υποτονικής δραστηριότητας.

Φιλοδοξία της SpaceX είναι να τοποθετήσει κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης σε τροχιά γύρω από τη Γη. Παράλληλα διαχειρίζεται ένα ιδιαίτερα κερδοφόρο σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών το οποίο επεκτείνει την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε μεγάλος μέρος του πλανήτη και χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο και σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η εταιρεία πέτυχε κέρδη γύρω στα $8 δισ. σε έσοδα $15-$16 δισ. πέρυσι, σύμφωνα με πληροφορίες.

Αυξάνεται ο αριθμός δισεκατομμυριούχων επενδυτών και ιδιωτικών εταιρειών που χρηματοδοτούν μια νέα διαστημική κούρσα στις ΗΠΑ, επενδύοντας μεγάλα ποσά σε πυραύλους, δορυφορικά δίκτυα και σχέδια για τη Σελήνη, μεταξύ των οποίων είναι η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος και η SpaceX.

Mε τη NASA να βασίζεται όλο και περισσότερο σε εμπορικούς συνεργάτες και τους αμυντικούς προϋπολογισμούς να αυξάνονται, το διάστημα αναδεικνύεται σε στρατηγικό πεδίο ανταγωνισμού που διαμορφώνεται από τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα, τις προτεραιότητες εθνικής ασφάλειας αλλά και την υπόσχεση νέων κερδών.

Η SpaceX έχει ζητήσει άδεια να εκτοξεύσει έως και ένα εκατομμύριο δορυφόρους που θα λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια, σχεδιασμένους ως κέντρα δεδομένων σε τροχιά, πολύ πέρα από οτιδήποτε έχει μέχρι σήμερα αναπτυχθεί ή προταθεί.

Μηχανικοί και τεχνολόγοι στη NASA έχουν προτείνει εδώ και δύο δεκαετίες σχεδόν την ιδέα μεταφοράς της ενεργοβόρας υπολογιστικής ισχύος εκτός του πλανήτη.

Η είδηση για την επικείμενη χρηματιστηριακή εισαγωγή της SpaceX έδωσε ώθηση στις μετοχές διαστημικών εταιρειών όπως της Intuitive Machines (+11%) και των Planet Labs, ΑST SpaceMobile και Rocket Lab (+6% έως +10%).

Στις 21 Απριλίου η SpaceX διοργανώνει ημέρα αναλυτών, ενθαρρύνοντας τους να παρακολουθήσουν δια ζώσης. Θα προσφέρει επίσης προαιρετική επίσκεψη στο κέντρο δεδομένων Macrohard της xAI στο Μέμφις της πολιτείας του Τενεσί στις 23 Απριλίου.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America και Citigroup είναι οι κύριες επενδυτικές τράπεζες που έχουν αναλάβει τη διαχείριση της δημόσιας εγγραφής ενώ άλλες 16 τράπεζες συμμετέχουν σε μικρότερους ρόλους.