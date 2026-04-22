Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για πιθανό πακέτο χρηματοδότησης της Spirit Airlines, καθώς η αμερικανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρό κίνδυνο εκκαθάρισης των περιουσιακών της στοιχίεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το CNBC, η Spirit, που εδώ και χρόνια πιέζεται από την άνοδο του κόστους λειτουργίας, τις αλλαγές στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις, την ανάκληση κινητήρων και το ναυάγιο της εξαγοράς της από τη JetBlue, υπέβαλε τον Αύγουστο αίτηση υπαγωγής στο Κεφάλαιο 11 του αμερικανικού Πτωχευτικού Κώδικα, για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο. Παρά τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης, η εταιρεία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα βιωσιμότητας.

Ο Λευκός Οίκος επιρρίπτει ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση για την απόφαση να μπλοκαριστεί η συγχώνευση με τη JetBlue. «Η Spirit Airlines θα βρισκόταν σε πολύ πιο σταθερή οικονομική θέση αν η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν είχε μπλοκάρει απερίσκεπτα τη συμφωνία», δήλωσε στο CNBC ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κρατικής παρέμβασης, σημειώνοντας πως η Spirit συνδέεται με 14.000 θέσεις εργασίας και ότι «ίσως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα έπρεπε να βοηθήσει».

Οι όροι των συνομιλιών παραμένουν ασαφείς και δεν αποκλείεται η συμφωνία να μην προχωρήσει. Πάντως, το ενδεχόμενο στήριξης έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και παρεμβάσεις από τα συνδικάτα. Η ένωση των αεροσυνοδών της Spirit ζήτησε έκτακτη χρηματοδότηση, τονίζοντας ότι η κατάρρευση της εταιρείας θα σήμαινε απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και λιγότερες επιλογές για το επιβατικό κοινό.

Την κατάσταση επιβαρύνει περαιτέρω η νέα άνοδος στις τιμές των αεροπορικών καυσίμων σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ, ενώ η Spirit δίνει μάχη και με τον ανταγωνισμό από τους μεγάλους αερομεταφορείς, που έχουν ενισχύσει τα δικά τους basic economy προϊόντα.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, η Spirit έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα περιορίσει το δίκτυό της και θα επικεντρωθεί σε δρομολόγια υψηλής ζήτησης, επιχειρώντας παράλληλα να προσελκύσει επιβάτες με υψηλότερη δαπάνη μέσω premium επιλογών, όπως καθίσματα με περισσότερο χώρο.