Σε χαμηλό άνω των 3 ετών η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ινδία - Φανερός ο αντίκτυπος του πολέμου

Σε χαμηλό άνω των 3 ετών διολίσθησε η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ινδία για τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη υπευθύνων προμηθειών που καταρτίζει η HSBC, σε ένα πρώτο δείγμα για την ανησυχία που προκαλούν οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ασιατική χώρα.

Ο σύνθετος PMI για την Ινδία έπεσε στις 56,5 μονάδες έναντι 58,9 μονάδων τον Φεβρουάριο, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2022. Σημειώνεται πως κάθε μέτρηση άνω των 50 μονάδων φανερώνει επέκταση των δραστηριοτήτων.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η επιβράδυνση αυτή αντανακλούσε την εξασθενημένη εγχώρια ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες, παρότι οι διεθνείς παραγγελίες αυξήθηκαν με ρυθμό ρεκόρ. Οι εταιρείες ανέφεραν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις ασταθείς συνθήκες της αγοράς και τις πληθωριστικές πιέσεις ως παράγοντες που έθεσαν φρένο στην ανάπτυξη.

Η παραγωγική δραστηριότητα στον τομέα της μεταποίησης αυξήθηκε με τον χαμηλότερο ρυθμό από τον Αύγουστο του 2021, με τους παραγωγούς αγαθών να αναφέρουν ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρέασε αρνητικά την αύξηση της παραγωγής, επιδεινώνοντας την αστάθεια της αγοράς, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και περιορίζοντας τη ζήτηση λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας μεταξύ πελατών και καταναλωτών.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ανέφεραν επίσης μια πιο ήπια ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την πιο ήπια από τον Ιανουάριο του 2025. Ανεπίσημα στοιχεία έδειξαν διαταραχές στα διεθνή ταξίδια και την αρνητική επίδραση των κοινών επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και των αντεπιθέσεων του Ιράν.

Οι νέες παραγγελίες σε εταιρείες μεταποίησης και παρόχους υπηρεσιών αυξήθηκαν με τον πιο αργό ρυθμό από τον Νοέμβριο του 2022.

Οι διεθνείς πωλήσεις αυξήθηκαν με ρυθμό ρεκόρ για τη σειρά τον Μάρτιο. Οι πάροχοι υπηρεσιών ηγήθηκαν της επέκτασης, αν και οι κατασκευαστές σημείωσαν επίσης ανάκαμψη στην ανάπτυξη. Οι εταιρείες ανέφεραν νέα επιχειρηματικά κέρδη από πελάτες στην Ασία, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ.

Το κόστος των εισροών αυξήθηκε στο μεγαλύτερο βαθμό των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών, με τις εταιρείες να αναφέρουν αυξήσεις τιμών για το αλουμίνιο, τα χημικά, τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, την ενέργεια, τα τρόφιμα, το σιδηρομετάλλευμα, το δέρμα, το πετρέλαιο, το καουτσούκ και τον χάλυβα.

Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν με τον ισχυρότερο ρυθμό των τελευταίων επτά μηνών. Οι επιχειρήσεις απορρόφησαν μεγάλο μέρος του επιπλέον κόστους, καθώς ο ρυθμός αύξησης των τιμών πώλησης υστέρησε σημαντικά έναντι του ρυθμού αύξησης του κόστους των εισροών.

Οι πιέσεις στις τιμές ήταν έντονες στον τομέα των υπηρεσιών περισσότερο από ό,τι στη μεταποιητική βιομηχανία κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, τόσο για το κόστος των εισροών όσο και για τις τιμές πώλησης.