Οι μετοχές της Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), του παγκόσμιου ηγέτη σε προϊόντα πολυτελείας με έδρα το Παρίσι, υποχώρησαν την Τρίτη, αφού ο γαλλικός «κολοσσός» προειδοποίησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν έπληξε τις πωλήσεις του τριμήνου, επισκιάζοντας τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στον κλάδο.

Σύμφωνα με το CNBC, η εταιρεία ανακοίνωσε οργανική αύξηση πωλήσεων μόλις 1% στο τρίμηνο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς για 1,5%, ενώ επισήμανε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είχε αρνητικό αντίκτυπο 1% στα έσοδά της.

«Όταν ξεκίνησε η σύγκρουση, και μέσα στον Μάρτιο, καταγράφηκε έλλειμμα και επιδείνωση της ζήτησης μεταξύ 30% και 70%, ανάλογα με τα εμπορικά κέντρα και τις δραστηριότητες», δήλωσε η οικονομική διευθύντρια της εταιρείας Σεσίλ Καμπανί, αναφερόμενη στη Μέση Ανατολή, περιοχή που αντιστοιχεί περίπου στο 6% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου.

Όπως σημείωσε, είναι «αδύνατο να προβλεφθεί» η έκβαση της σύγκρουσης, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο πλούτος των πελατών της εταιρείας δεν έχει εξαφανιστεί και μέρος της ζήτησης ενδέχεται να επανεμφανιστεί σε άλλες αγορές, μετριάζοντας το πλήγμα εφόσον η κρίση συνεχιστεί.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια στιγμή που ο κλάδος των ειδών πολυτελείας είχε αρχίσει να εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης μετά από πολυετή κάμψη λόγω της αδύναμης κινεζικής ζήτησης.

Παρά τη βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, αναλυτές εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα δεν αρκούν ακόμη για να επαναφέρουν το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η μετοχή της LVMH υποχώρησε κατά 0,7% στις πρωινές συναλλαγές στο Παρίσι, διευρύνοντας τις απώλειες από την αρχή του έτους σε περίπου 27%.

Γεωγραφικά, οι πωλήσεις στην Ευρώπη και την Ιαπωνία μειώθηκαν κατά 3%, ενώ στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 3%. Στην Ασία εκτός Ιαπωνίας καταγράφηκε άνοδος 7%, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα βελτίωσης στους δύο βασικούς πυλώνες του κλάδου: Αμερικανούς και Κινέζους καταναλωτές.

Ιδιαίτερο βάρος εξακολουθεί να έχει ο τομέας μόδας και δερμάτινων ειδών, η πιο κερδοφόρα δραστηριότητα της εταιρείας, όπου οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2%. Σύμφωνα με τη διοίκηση, χωρίς την επίδραση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο κλάδος θα είχε εμφανίσει σχεδόν μηδενική μεταβολή αντί για πτώση.